她苦惱搭紅眼班機如何去機場？網揭「最安心做法」

凌晨起飛的「紅眼班機」票價較便宜，成為不少遊客最愛。（資料照）

2025/07/31 20:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凌晨起飛的「紅眼班機」因票價較便宜，成為不少遊客的首選，但缺點是深夜交通相當不便，難以到達機場。就有女網友發問，她即將搭乘凌晨四點的飛機，卻相當苦惱該如何前往機場，並詢問網友建議。

一名女網友在PTT發文表示，她下星期要出國，但班機時間是凌晨四點多，讓她相當擔心會錯過，但是這種時間又不好請朋友接送，家人也不住同縣市，只能自己從家裡出發去機場，但又會擔心女生單獨搭車的安全性，「不知道大家深夜或凌晨要搭機的話都是怎麼去的？還是乾脆睡機場旁的旅館，但有必要花這筆錢嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「通常都搭uber，不然叫有知名的車隊」、「早一點去機場，在貴賓室等登機」、「現在夜晚已經有加班車捷運」、「深夜自己搭車真的會有點怕，尤其是要拉行李又不能分心，我都會跟同行朋友約在某個地點一起搭車」、「早點到機場睡覺等，沒什麼」、「妳住台北的話去台北轉運站搭1819，24小時都有班車，趕早班機很好用」、「四點往前推坐末班車過去隨便晃一下就開櫃報到了」。

也有網友建議，「住機場附近或機場內的旅館（青旅），桃機的機場內青旅非常乾淨，很讚，我住過四、五次了」、「找附近青旅再uber」、「桃機飛出去嗎？建議住二航旁的華航旅館（現已改名）有接駁車、24小時櫃檯，房價也ok，女生獨旅多點經費，安全第一」。

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