豪大雨狂炸 高雄5區8/1停班課

寶來2號橋路基掏空。（圖由原民會提供）

2025/07/31 18:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受西南氣流影響，高雄市山區累積雨量破千毫米，高雄市政府今（31日）晚6點半宣布，根據中央氣象署及水保署資訊，受到西南氣流影響，明（8月1日）高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區5區仍列為土石流或大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護市民安全及進行善後復原工作，5行政區明天停止上班、上課。

豪大雨重創高雄山區，桃源區24小時雨量達1037毫米，直逼莫拉克颱風單日在桃源降下1301毫米雨量，包括台20線南橫公路、29線、台133等道路全部中斷。

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市長陳其邁今天上午趕往視察，他指出，桃源區幾個測站的單小時雨量，最高達117毫米，造成荖濃溪、楠梓仙溪溪水暴漲，南橫公路就有9處坍塌，一家五口不幸駕車滑落山谷，市府已設立前進指揮所搶救。

今天下午，交通部長陳世凱由陳其邁陪同到山區視察，陳其邁爭取桃源區市中心92K至94K明霸克露橋間道路補強，以維持暢通，各坍方路段的道路強化及明霸克露橋側坡水管工程加強等。陳世凱則指示公路總局，調動其他地方的人力及資源，進駐台20線。

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