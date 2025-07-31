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    風災損壞光電板定8/1清理完畢 環境部：未完成將重罰

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板損壞。（資料照，記者林宜樟攝）

    丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板損壞。（資料照，記者林宜樟攝）

    2025/07/31 18:45

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風日前登陸嘉義，重創台灣中南部太陽光電設施，導致嘉南沿岸大批太陽光電板毀損；環境部長彭啓明今日重申，風災受損之光電板應於明日（8/1）清理完畢，他並提出開罰原則，若處理不當將開罰。

    丹娜絲颱風光電板災損數量約14.5萬片，彭啓明24日直接點名嘉南7個光電案場中，有3案場為1家泰商，清除態度非常不積極，已予警告，若8月1日未清除完畢將重罰。

    彭啓明今（31）日表示，昨日再赴案場勘查，滯洪池水面上已清理完畢，但仍部分堆積在路邊，因此再次提醒，若明日未能清理完畢，將予以重罰。

    至於此次開罰原則，彭啓明指出，若滯洪池面上仍有未清完的廢光電板，就依最高額開罰；若是只清理池面，散落滯洪池邊未整齊堆放者，則視情況按比例處罰；若已經完整清除、只是在岸邊暫置者，願意給予寬限期。目前已授權環境部環境管理署南區環境管理中心，明天進行最後確認，若處理不當將可開罰。

    另針對外界關心光電板去化問題，環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，太陽能光電板回收再利用率很高，國內廠商回收率可達92%，此次風災預估產生的損毀光電板約為2800噸，目前國內有2家業者專門處理光電板去化與回收，估算處理量能足夠。

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