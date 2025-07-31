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    雨炸竹山15茶工受困斷糧 10搜救人員挺進送物資

    竹山鎮大鞍山區大雨溪水暴漲，甚至有巨石阻擋便道，有15名茶工受困面臨斷糧。（民眾提供）

    竹山鎮大鞍山區大雨溪水暴漲，甚至有巨石阻擋便道，有15名茶工受困面臨斷糧。（民眾提供）

    2025/07/31 18:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮大鞍山區昨天（30日）早上約有10名茶工上山採茶，大雨溪水暴漲，聯外便道沖毀，甚至有巨石擋路，雖無立即危險，但糧食用罄，受困孤立無援。南投縣消防局說，受困茶工有15人，今天下午派出10人攜帶物資上山，先吊掛物資渡溪，解斷糧燃眉之急。

    受困茶工說，昨早開車到大鞍茶區採茶，返程發現聯外便道被溪水沖毀，當晚先回茶廠避難，原以為今天雨勢會趨緩，卻還是下一整天，茶廠糧食吃光，附近也有其他茶廠的工人，大約有10多人受困，希望相關單位能協助救難或提供物資，避免受困斷糧。

    消防局說，目前有15名茶工受困在大鞍山區，不過受困者都在茶廠工寮避災，暫無生命危險，但考量茶工通報糧食已吃完，與竹山鎮公所聯繫後，由公所備妥糧食，派出2人陪同4名消防人員上山，加上消防志工、國軍各2人，一共有10人上山搜救。

    但一行人出發後，下午快接近受困點時，山區大雨道路阻斷，搜救人員徒步背負物資挺進，現在只盼能儘快與受困者接觸，及時提供物資，以免斷糧危機。

    南投消防局派出搜救人員上山，山區道路阻斷徒步挺進。（記者劉濱銓翻攝）

    南投消防局派出搜救人員上山，山區道路阻斷徒步挺進。（記者劉濱銓翻攝）

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