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    焚化爐以本縣垃圾處理為主 竹縣環局：無每日250噸限制量

    新竹縣政府環保局今天表示，焚化爐未來以本縣垃圾處理為主，並無每日250公噸的限制量。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府環保局今天表示，焚化爐未來以本縣垃圾處理為主，並無每日250公噸的限制量。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/31 18:38

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於新竹縣焚化爐被質疑只用一半量能處理自家垃圾，縣府環保局長蕭宏杰今天在議會專題報告時，澄清表示焚化爐未來以本縣垃圾處理為主，並無每日250噸的限制量，除了足夠去化縣內每日垃圾，加上協調外縣市代處理，估計每年還可處理暫置垃圾5萬公噸，拚5年內將新豐掩埋場的24萬公噸暫置垃圾全部清掉！

    環保局今天下午在議會進行「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」專案報告。日前質疑焚化爐只用一半量能處理縣內垃圾的議員林碩彥表示，他樂見環保局明確說明焚化爐以去化本縣垃圾為主，但關切未來本縣或外縣市垃圾該怎麼認定或稽查？議員歐陽霆、蔡志環、何智達、徐瑜新等，也分別就未來回饋金制度、應優先燒自家垃圾以符合較優惠價格等層面提出建議。

    蕭宏杰表示，高效能熱處理設施有2個爐，日處理量合計500公噸，以因應歲修時輪流停爐檢修，確保一般廢棄物妥善處理。焚化爐去年12月26日點火，今年2月起正式投料試燒，陸續安排縣內日常產生垃圾、暫置垃圾及打包垃圾進廠處理。試運轉期間，目前累積處理縣內一般廢棄物4萬3千多公噸，目前日處理量已提升至每日300公噸，相當於新竹縣每日產生垃圾量。試運轉期間也陸續完成新埔鎮、竹東鎮暫置垃圾清除，及去化新豐掩埋場7700公噸暫置垃圾。

    蕭宏杰強調，焚化爐正式營運後，依照雙方合約規定，以本縣交付的縣內一般廢棄物為第一優先處理來源，本縣每日清運多少垃圾，焚化爐都應該收受處理，並沒有250噸的限制量。

    蕭宏杰也說，目前新豐掩埋場暫置量約24萬4764公噸。焚化爐每年垃圾清運量約11萬公噸，加上新竹市、苗栗縣代處理量約5萬公噸，總處理量合計16萬公噸，估計每年可處理暫置垃圾約5萬公噸；焚化爐正式運轉後，目標在5年內完成新豐掩埋場暫置垃圾清除。

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