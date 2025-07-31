全國社宅租金草案明定「3區4級」 北市中低收最多打3折

內政部今天公布社會住宅租金分級收費原則草案分級租金上限。（內政部提供）

2025/07/31 18:54

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天公布「社會住宅租金分級收費原則」草案，明定未來社宅收費分為台北市、新北市及其它等3個地區，每區再依低收、中低收、家庭平均每人所得分為4級，租金依市場打3折至9折不等，台北市低收、中低收入戶最高可打3折。

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「社會住宅租金分級收費原則」草案。內政部長劉世芳表示，這次收費原則草案以收入高低分成4個級距，租金折數從30%到90%不等，並明定社會住宅所在地最低生活費為社宅租金漲幅上限，讓不同所得水準的民眾都能夠負擔得起社會住宅租金。

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根據內政部資料，社會住宅收費原則分為台北市、新北市及其他等三個地區，每個地區分為4級，第一級為低收入戶及中低收入戶，第二級為家庭平均每人所得最低生活費未達1.5倍，第三級為家庭平均每人所得最低生活費1.5至2.5倍，第四級為家庭平均每人所得最低生活費2.5至3.5倍。

資料指出，台北市第一級、低收、中低收租金不超過市場租金的30%、第二級60％、第三級80%、第四級90%；新北市第一級不超過市場租金的35%、第二級65%、第三級80%、第四級90%；其他地區第一級不超過市場租金的40%、第二級70%、第三級80%、第四級90%。

國土管理署長吳欣修表示，為避免在雙北高房價區域，依市場租金打折可能會有租金過高的情形，草案也增設以最低生活費為基準的計算方式，兩者取其低來擇定所適用的租金折數。他也補充，中央訂定的社宅租金標準不是採用新成屋，而是採用10年的中古屋市場租金再打折。

吳欣修說，草案也規範依據社會變遷及經濟發展情形，興辦機關（構）至少每3年檢討1次租金，惟調整幅度不得超過社會住宅所在地的最低生活費漲幅。此外，為保障既有承租者的居住權益，也規範待現行租約期滿後，才會依照本分級收費原則收取租金。

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「社會住宅租金分級收費原則」草案。圖為國土署長吳欣修。（記者李文馨攝）

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