南橫災情慘重！陳世凱：8/1午前先恢復高市桃源區對外道路

交通部陳世凱部長勘察南橫公路資災情。（交通部提供）

2025/07/31 18:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到因竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，自7月28日起南部地區持續降下豪雨，昨（30日）高雄市桃源山區24小時就降下超過1000mm的超大豪雨。交通部長陳世凱今天（31日）視察台20線南橫公路災情，要求明（8月1日）中午前，要先恢復桃源地區對外聯絡道路的通行。

陳世凱指示交通部公路局，以先恢復桃源地區對外聯絡道路為首要目標及任務。公路局寶來監工站前進指揮所說明，公路局事前掌握西南氣流降雨情資，成立應變小組因應，並持續關注氣象情資並滾動檢討，7月30日夜間進行台20線、台29線及台27線多達6處的預警性封閉，除高風險路段已執行預警性封閉外，並將道路巡查次數加密為每小時1次，並預置機具人員應變及搶災。

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但昨天（30日）夜間台20線81k+100（桃源區草水路段），路面無預警塌陷約30公尺，道路阻斷，發生夜間1輛車及5人失控墜落山谷事故憾事，公路局會同高雄市府警消單位全力持續搜救中。

陳世凱表示，這次西南氣流造成南橫公路10餘處的大小災點，山區公路也受損嚴重，也請公路局調度動員最大人力、機具及橫向單位資源，以最快速度積極搶通道路，恢復高雄山區部落聯外道路，尤其79k樂樂路段路基缺口，務必第一時間搶通。

陳世凱表示，要求明天（8月1日）中午前，要先恢復桃源地區對外聯絡道路的通行，另外南橫公路上游多處阻斷處，在天候許可下，儘速搶通開放。另外，陳世凱也感謝水利署提供大量消波塊，讓公路局能夠修復道路、穩固地基，期盼能盡快搶通道路，讓物資能夠進入高雄市桃源區，讓民眾可以就醫。

交通部陳世凱部長勘察南橫公路災情。（交通部提供）

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