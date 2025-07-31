風災釀石綿屋瓦破損1.56萬噸 環境部：掩埋量能足夠尚有64.5萬公噸

石綿早期多用於建材，因發現石綿纖維吸入恐對人體造成危害而被禁用。（資料照，記者陳文嬋攝）

2025/07/31 18:30

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，造成民宅屋頂破損，衍生大量廢棄物石綿瓦清理問題；對此，環境部表示，此次風災預估新增石綿建材廢棄物量約1.56萬公噸，日前已報請行政院申請7.8億元，專案協助清除處理，截至2025年6月底，全國尚有64.5萬公噸掩埋量能，足以因應災後處理需求。

石綿早期多用於建材，因後續發現石綿纖維吸入恐對人體造成危害，而被禁用。環境部化學物質管理署署長謝燕儒說明，大致分為5個風險等級，由低到高依序為：空氣中石綿纖維，但其風險最低；住在石綿瓦建材中，但若未破碎，風險也偏低；若有拆除、裝潢就達黃燈區，風險偏高；建築技術工人製作則屬高風險；最危險則是直接礦區開採。

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環境部化學物質管理署自2020年起透過遙測技術，掌握全國約24萬棟建築物屋頂存在石綿建材，因此自2023-2027年起分年編列16億元，補助地方政府協助民眾處理石綿建材廢棄物，至今已補助8.6億元。此次風災預估新增石綿建材廢棄物量約1.56萬公噸，日前已報請行政院申請7.8億元，專案協助清除處理，並新增補助對象含畜牧場。

環境部資源循環署副署長林健三表示，在災區處理時，若為已掉落的石綿，會盡速清理並暫置；仍在屋頂上但需拆除的，會先勘查，並在拆除時派員現場等候「即拆即運」；若石綿混雜到磚瓦，現場沒辦法分類，會先移到暫置場所再分類，最終皆會將石綿打包掩埋。截至2025年6月底，全國尚有64.5萬公噸掩埋量能，足以因應災後處理需求。

林健三指出，專案協助清除申請期限至年底，但目前前進指揮所是希望加速在1.5個月內將破碎石綿建材都收集完成。

環境部提醒，清除處理應依「3不2約」原則，包括：不接觸、不敲碎、不洩漏，建議維持整片，避免粉塵飄散，接著約定專業廠商拆除、執行，並向各地環保局約定清運。謝燕儒補充，石綿瓦破損通常肉眼可見，若有破損，建議保持5公尺以上距離，10公尺以外尤佳。

環境部提醒，災後石綿廢棄物清理應掌握「3不2約」原則。（環境部提供）

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