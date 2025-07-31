漂流木撿拾規定放寬！ 不再限制規格 還可裁切用車輛載運

林保署放寬漂流木撿拾規定。（林保署提供）

2025/07/31 18:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕漂流木撿拾過去有嚴格限制，也不許裁切帶離，隨著颱風頻繁致大量漂流木堆積，農業部林業及自然保育署近日放寬相關規定，只要不具標售價值的漂流木，不論尺寸都可撿拾，且可使用鏈鋸等工具裁切，用小型自用車載離，但只能行駛在水利法規定的特定道路。

林保署於29日對外公告放寬漂流木撿拾規定，林保署表示，這次的修正進一步明確訂定漂流木自由撿拾期間條件、放寬可撿拾木材範圍與搬運方式，並允許在自由撿拾過程中裁切搬運，協助民眾處理實務上原木及殘枝切割需求。

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過去撿拾漂流木的期間有限，這次修正後的漂流木撿拾規定則明定，自各縣市公告指定起始日起，至氣象署發布「下次陸上颱風警報」為止，民眾可自由撿拾公告區域內之漂流木，不過公告自由撿拾期間，若發布豪雨特報並有民眾撿拾之安全疑慮者，授權當地政府緊急終止自由撿拾，兼顧災後應變需求及氣候風險管理。

過去撿拾漂流木僅限原木殘材尺寸（單支長度2公尺且末徑小於20公分）與重量（單支不便量測尺寸，重量小於50公斤），修正後則不限規格，並且容許民眾在河川範圍可用小型自用車輛載運漂流木，行駛於現有水防道路、便橋或越堤道路等特定道路，不過仍禁止使用機具直接進入野溪或河川搬運漂流木。

林保署表示，因漂流木堆置現場規格不一，常有單支超逾2公尺或重量大於50公斤而禁止民眾撿拾的情形，這次修正後容許民眾在開放撿拾清理過程，可使用鏈鋸等工具自行裁切，以方便搬運與載運。

林保署提醒，開放漂流木自由撿拾之區域均在國有林區域外河川、出海口或海（灘）岸等地點；國有林區域溪流、河川之漂流木（竹），依「森林法」規定明確屬於國家財產，並未開放自由撿拾，民眾不可擅自撿拾。

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