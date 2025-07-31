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    加熱菸就是菸 醫界示警：減害是假議題 戒菸配套不可少

    董氏基金會今天舉辦「2025世界控菸大會（WCTC）焦點論壇」。（記者邱芷柔攝）

    董氏基金會今天舉辦「2025世界控菸大會（WCTC）焦點論壇」。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/31 17:46

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國健署首度有條件核准14項加熱菸產品上市，台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、台大醫院家醫部主治醫師郭斐然今（31日）疾呼，「加熱菸就是菸，所有菸都有害，別再被減害的說法騙了。」

    「菸害防制法」2023年修法後，電子煙已全面禁止，加熱菸則列為「指定菸品」，必須通過國健署健康風險評估才能販售。此次獲准的包括菲○○○公司8項產品與傑○○○公司6項產品，但均附有條件，如禁止販售予青少年與孕婦、須提交第三方研究報告、發現風險須即時通報、製程變更需重新審查，違規最重可撤銷核定。

    從世界控菸大會（WCTC）返台的郭斐然指出，所謂「加熱菸減害」其實是菸商包裝過的話術，以加拿大滑鐵盧大學方德智教授為例，一個人若每天抽20支紙菸，心臟病風險為1.93倍，即便減量至1支，也僅降至1.49倍，「只有完全不吸菸，才可能降低至不吸菸者的風險水準」。

    郭斐然也引述日本的實證調查，研究2000名使用者、進行4次追蹤，結果發現近九成使用者成為「紙菸與加熱菸」雙重使用者，不但沒減害，反而總吸菸量上升，儘管菸商聲稱有7成戒菸率，但實際上連1成都真正戒斷紙菸。

    他呼籲，既然政府是以「有條件」方式放行，就不能放水，應確實落實配套管理。建議未來加熱菸課徵的菸捐與稅收，應專款專用，用來補助加熱菸戒除治療與專業服務，「不能只收稅，不幫人戒菸」。

    董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也呼籲，主管機關應立即公告禁止所有加味菸品，撤銷含香草、水果等口味的加熱菸產品上市資格，並嚴禁業者以「通過健康風險評估」作為行銷話術，更不得在通路上展示加熱菸裝置，防止吸引青少年嘗試。

    對此，國健署菸害防制組組長羅素英回應，加熱菸仍屬「菸品」，需遵守「菸害防制法」所有規範，包括不得含有未來依法公告禁止的添加物、不得標示具誤導性的文字或暗示危害較低。她也強調，本次核准內容中已要求業者提出自我承諾，包括販售點的監管與不良事件回報機制，未來如違反規定，將依法處理。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    國健署菸害防制組組長羅素英回應，加熱菸仍屬「菸品」，需遵守「菸害防制法」所有規範。（記者邱芷柔攝）

    國健署菸害防制組組長羅素英回應，加熱菸仍屬「菸品」，需遵守「菸害防制法」所有規範。（記者邱芷柔攝）

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