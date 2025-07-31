嘉市60年歷史宏仁女中 首位教授女校長就職

天主教嘉義教區主教浦英雄（中）主持宏仁女中新任校長吳芝儀（左）就職典禮。（宏仁女中提供）

2025/07/31 17:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕有一甲子歷史的嘉義市天主教宏仁女中，舉行第十任校長就職典禮，新任校長由嘉義大學輔導與諮商學系教授兼實驗教育研究中心主任吳芝儀接任，將於明天（8月1日）正式上任，吳長期參與推動嘉市實驗教育，她表示，未來將積極與嘉義大學、中正大學等大學校院建立策略聯盟夥伴關係，優化課程活化教學，建立優勢本位正向學校氛圍，為學生搭建增能展才舞台。

天主教嘉義教區主教浦英雄主持宏仁女中新任校長交接暨就職典禮，授證從嘉大借調、校史首位教授女校長吳芝儀，吳宣誓宏仁堅定立足嘉市永續經營，再創60年榮光決心。

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吳芝儀長期參與推動嘉市實驗教育，三年前和大業國中陳明君校長合力促成轉型為大業實驗國中。

少子化浪潮下，宏仁女中曾於2022年被教育部列為專案輔導退場學校，經董事會持續挹注資金，解除債務並充裕校務發展基金，2024年5月獲教育部召開退場審議會決議解除專輔。

吳芝儀表示，未來將積極和嘉義大學、中正大學、雲林科技大學、崇仁護理管理專科學校等大學校院建立策略聯盟夥伴關係，引進雙語教學、國際教育、AI科技教育、生物醫學、藝術人文及STEAM跨域整合等各類創新教育資源，帶領師長組成跨領域共備社群，優化課程並活化教學，建立優勢本位的正向學校氛圍，為每一位學生搭建增能展才的舞台。

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