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    首頁　>　生活

    風雨無法阻止彼此扶持 安得烈安心食物箱送暖嘉南災區

    安得烈慈善協會號召志工投入緊急食物包的包裝工作，眾人不辭辛勞，只為讓物資盡快送達災民手中。（安得烈慈善協會提供）

    安得烈慈善協會號召志工投入緊急食物包的包裝工作，眾人不辭辛勞，只為讓物資盡快送達災民手中。（安得烈慈善協會提供）

    2025/07/31 17:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕近期豪雨重創嘉義、台南地區，安得烈慈善協會今（31日）緊急啟動「災害援助」機制，號召志工火速包裝1100箱「安心食物箱」，盼能及時送往災區，協助民眾度過最艱難時刻。

    協會執行長羅紹和表示，面對接連而來的風災與豪雨，嘉南地區淹水嚴重，「我們感同身受，也深知災民當前生活的困頓與無助。」為此，協會最短時間號招志工與愛心人士，盼送給災區一份即時的溫飽與心靈支持。

    志工黃先生說：「看到新聞畫面真的很心痛，能為災民包裝食物箱，就算再累也值得，希望這份心意能成為他們的力量。」另一位參與者梁教授也分享：「身為社會的一份子，我希望能盡一點微薄心力，看到這麼多志工響應，真的讓人感受到台灣的溫暖與團結。」志工王老師則感性表示：「能送上一份溫飽，就是我最大的願望。」

    該協會也呼籲社會各界持續關注災區重建進展，成為災民背後堅強的支持力量。羅紹和強調：「我們深信，再大的風雨，也無法澆息人與人之間彼此扶持的溫暖。協會將持續關注災後狀況，與社會大眾攜手同行，幫助災民早日重建家園、回歸正常生活。」

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