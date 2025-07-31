開車注意！雨彈炸中南部 預警性封閉、災阻路段一次看

台20線79K處。（公路局提供）

2025/07/31 18:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應0728豪雨影響，公路局今天（31日）傍晚公布，截至下午16時30分止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：10處

1.嘉義縣大埔鄉台3線295K~336K（沄水至大埔路段）預計於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68K+500（觸口至福山路段）預計於31日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.嘉義鄉阿里山鄉台18線68K+500至88K（福山至阿里山路段）預計於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）預計7月31日18時實施預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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二、道路災阻路段：6處

1.嘉義縣阿里山鄉台18線50K+400（山美路段） 倒樹造成雙向交通阻斷，預計19:00排除。

2.嘉義縣阿里山鄉台18線58K+500（樂野路段） 邊坡坍方造成雙向交通阻斷，預計18:00排除。

3.高雄市六龜區台20線79K（樂樂路段） 降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20線81K+100 （草水路段）降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區台20線91K+500 （東莊便橋）溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.高雄市桃源區台20線99K （復興路段）溪水暴漲至路面，道路阻斷，視實際狀況滾動檢討開放時間。

三、道路災情路段：2處

1.嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600（和平路段）山區6處零星落石，車輛單線通行，預計於17時排除。

2.嘉義縣阿里山鄉台18線68K（樂野路段）邊坡坍方影響西向車道，車輛單線通行，預計於17時排除。

公路局說，持續監控氣象動態發布道路預警訊息，即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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