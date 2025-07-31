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    喜憨兒推中秋「幸福月光」月餅 專案「送愛到部落」

    喜憨兒今年中秋禮盒透過AI繪圖，達到科技結合公益。（喜憨兒基金會提供）

    喜憨兒今年中秋禮盒透過AI繪圖，達到科技結合公益。（喜憨兒基金會提供）

    2025/07/31 17:33

    〔記者吳柏軒／台北報導〕AI創作做公益！喜憨兒基金會與繪本作家幾米再度合作，以及透過療癒風格與AI繪圖，將憨兒童趣畫作延伸成美麗月夜，推出今年中秋「幸福蔓延」、「幸福月光」月餅禮盒，讓憨兒透過生產和銷售月餅獲得工作尊嚴，搭配送愛行動，讓偏鄉孩子共享甜蜜團圓。

    喜憨兒基金會說，1997年創立「喜憨兒烘焙屋」，推動培訓、就業、社會參與的庇護性就業模式，提供心智障礙青年穩定工作、感受自我價值，至今全台已有18家庇護工場與商店，每年逾千名喜憨兒走入餐廳、烘焙等多元職場。另也推出「送愛到部落」專案，今年預計為宜蘭、桃園、苗栗、台中、屏東以及台東，共3萬4972名部落學童，募集中秋禮盒。

    基金會說，今年喜憨兒中秋產品的主題是「幸福蔓延」，禮盒設計選自幾米繪本「不管怎樣，今天我決定要快樂」，是幾米在疫情初期宅在家的作品，希望大家即使宅在家裡也可以彼此鼓勵打氣，不管世界有多麼紛亂，都能一起立下新的目標，找回讓自己快樂的力量。

    另也搭配AI繪圖，由憨兒妤甄的作品發想「最快樂的時刻」，該作品用簡單線條畫出4隻兔子站在草地上，開心的吃著東西，最後透過AI以圖生圖，產生出今年AI公益禮盒「幸福月光」，小樹林裡天空掛著小星星與一輪滿月，兔子們手裡拿著食物，享受美好時刻。

    基金會董事長蕭淑珍說，近年來，隨著越來越多烘焙業者結合公益團體，以「銷售捐出固定比例」的方式行銷，導致公益市場競爭加劇，雖憨兒中秋禮盒銷量連3年下滑，仍堅持高標準食安、從購買原料到生產包裝，均由憨兒參與，盼各界持續支持身心障礙者。

    公益大使陳漢典也呼籲，一顆月餅，對喜憨兒來說，是無數次練習與努力的成果；拿到一盒月餅對偏鄉學童而言，是難得的團圓與被看見，邀請大家一起購買月餅、分享快樂，讓幸福在台灣每一個角落蔓延。

    幾米再度合作喜憨兒基金會，推出「幸福蔓延」禮盒，盼大家找回讓自己快樂的力量。（喜憨兒基金會提供）

    幾米再度合作喜憨兒基金會，推出「幸福蔓延」禮盒，盼大家找回讓自己快樂的力量。（喜憨兒基金會提供）

    喜憨兒基金會今年推出「幸福蔓延」月餅禮盒，公益大使陳漢典（右3）現身呼籲大家一起做公益。（喜憨兒基金會提供）

    喜憨兒基金會今年推出「幸福蔓延」月餅禮盒，公益大使陳漢典（右3）現身呼籲大家一起做公益。（喜憨兒基金會提供）

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