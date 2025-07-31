彰師大前副校長張景然 向女學生討內褲、邀看A片還問「高潮沒？」

曾任彰師大副校長張景然，因爆發性騷擾案後，教育部已核定其退休案。（取自彰師大官網）

2025/07/31 17:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學傳出性騷案件！曾任彰師大副校長、輔導與諮商系主任與性平委員的張景然，透過網路邀約畢業多年的女學生在線上看A片，還問「有沒有高潮？」，彰師大表示，因為校友不具學生身分，該校依照性騷擾防治法受理及完成調查，送交主管機關彰化縣政府審議認定性騷擾事件成立，裁罰該師1萬元，教育部日前也核定該師退休案。

張景然去年就遭女校友提出性平調查申請，起因是張景然在2022年透過臉書找上畢業多年的學生，剛開始只是聊聊天，後來就邀約在線上一起看A片來排解自身的困擾，在過程中還問說「有沒有高潮？」，甚至曾經一度展示收集的女內褲，要求女學生能不能送他，女學生憤而封鎖臉書，並向彰師大提出性平調查申請。

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彰師大指出，受理後就依照性騷擾防治法來辦理，先是進行調查，因為女校友已畢業多年，不具學生身分，該校把調查結果送交給彰化縣政府來進行審議，認定性騷擾事件成立，並裁罰該師1萬元。

此外，彰師大隨後也啟動性平委員會，建議校方做出懲處，該校在今年6月19日召開教師評審委員會，決議該師「2年期間不得休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、接研究計畫案、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調」等處分，該師提出退休案，也在今年7月23日由教育部核定通過。

彰師大輔諮系是該校的招牌科系，張景然曾任台灣團體諮商與治療研究學會理事、 國家文官學院課程講授教授。

彰化師範大學是彰化縣唯一的國立大學。（資料照，記者劉曉欣攝）

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