雨彈狂炸彰化6車遭沖走 拖吊車冒雨搶救

拖吊車業者將卡在涵洞的車輛拖出。（林世賢提供）

2025/07/31 17:21

〔記者湯世名／彰化報導〕雨彈一整夜狂炸彰化市，直到今天（31日）白天仍時大時小，昨夜安溪里彰南路有6輛車遭暴漲的大水沖走，其中2輛卡在涵洞，災情慘重，車主下午找來拖吊車冒雨將車輛吊離；市長林世賢則四處奔波勘災，他說這次彰化市雨量驚人，不僅有車輛被沖走還爆發土石流灌入民宅，所幸都無人員受困或傷亡。

彰化市從30日深夜至31日上午強降豪雨一波接一波，市區多處地區發生淹水、路樹倒落，甚至土石泥流沖刷而下等災情，位於彰南路一段、三段香山里轄內緊臨八卦山邊等處尤其嚴重，市長林世賢冒著強降豪雨四處勘災，並緊急指示工務課、清潔隊等單位，派遣怪手、山貓與清水車等機具或車輛進行搶修及清除等善後工作，至今天下午仍持續搶修。

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由於跨日夜的強降豪雨雨勢不斷，位於彰南路一段的1巷及2巷臨排水溝，水流暴漲，導致停在路邊的車輛沖入溝內，在鳳山宮前1巷有2輛、2巷也有4輛遭殃，警方據報前往處理，幸好車內沒人，林世賢也到現場勘災，同時在安溪東路82巷有土石淹進屋旁車子受淹到輪胎；另位於彰南路三段2巷緊臨八卦山旁的7處民宅，同樣有土石流沖刷而下的災情，林世賢也前往視察，並緊急指示動用山貓搶修清理。

除了香山、安溪等里出處災情之外，139線也有邊坡路樹倒塌殃及道路的情況，警方及時到場設路障，交通一度中斷，經過市公所清潔隊進場清除，於中午之前搶通恢復通車。

今天下午拖吊車業者冒雨將卡在涵洞的車輛拖出。（林世賢提供）

拖吊車業者將卡在涵洞的車輛拖出。（林世賢提供）

彰化市彰南路防汛道路進行搶修。（林世賢提供）

彰化市長林世賢指示救災，民眾向他致謝。（林世賢提供）

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