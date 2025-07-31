台灣旅遊「1缺點」比蟑螂可怕！韓國旅客：碰到會想馬上搭機回國

韓國民眾討論來台旅遊心得說，雖然旅遊套組很經濟實惠，但氣侯太「濕熱」，比在路邊看到大蟑螂亂竄還要可怕。示意圖。（資料照）

2025/07/31 20:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣位於東亞與東南亞之間，每年吸引許多旅客來台，又以鄰近的日韓觀光客居多。然而，有韓國民眾討論來台旅遊心得說，雖然觀光業者提供的台灣旅遊套組很經濟實惠，但台灣氣侯非常「濕熱」，比在路邊看到大蟑螂亂竄還要可怕，倘若來台遇到，會馬上興起搭機回國念頭。

據了解，有網友在PTT「韓國人問台灣旅行 留言︰蟑螂很大隻」為標題發文，分享韓國旅遊網提供來台3、4日的旅遊服務，內容包含四星級飯店、來回機票、旅遊保險，並費提供Wi-Fi器或SIM卡，若是選擇從仁川機場出發，還會額外附贈1萬韓圜（約新台幣235元）的餐飲券等。其中，最便宜的行程為19萬韓圜（約新台幣4480元）。

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然而，多數韓國旅客對業者提供的服務並不買單，留言發表各種不願來台原因，「絕對不推，根本沒辦法走動」、「文化是日本，語言是中文，街景像東南亞」、「雖然真的便宜但我會怕，說真的太熱了」、「又濕又熱又有蟑螂跑來跑去…而且還超大隻！」、「台灣夏天只有一個優點：芒果，其他全部都是缺點」。

更有韓國網友指出，台灣過於「濕熱」的天氣與環境，對外國遊客來說是最大阻礙，「夏天去台灣會熱得要死」、「台灣天氣變化真的誇張，下雨天也多，比熱更恐怖的是濕氣」、「6月初去，真的差點死掉，拜託不要去，是殺人天氣」、「日本那種乾熱還可以勉強逛，台灣那種從沒體驗過的濕熱，會想馬上搭機回國」。

台灣網友看到相關討論也議論紛紛，「濕熱真的超反胃」、「天氣濕熱是事實，沒辦法」、「衛生要想辦法改善的，真的太髒」、「台灣天氣真的很難熬，這無法反駁」、「濕熱真的讓人受不了，沒事都待室內」、「韓國冷、很怕熱，同時蟑螂也因為冷而變少」、「小吃店直接把營養豐富的東西排入水溝，蟑螂不大隻也難」。

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