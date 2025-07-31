台中單日降雨329毫米！山區土石流市區淹水 仍要慎防大豪雨

台中豪大雨，土石流衝進大坑天星社區民宅。（曾朝榮議員提供）

2025/07/31 17:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受西南氣流影響，台中市今天凌晨遭雨彈襲擊，致災「紫爆」豪雨導致霧峰、太平的屯區及市區積淹水，河水暴漲、馬路成小河，台中氣象站指出，中市單日雨量累積329毫米，尤其屯區及清水累積雨量逾400毫米，達到大豪雨等級，預測台中市下午及明天雨勢稍歇，但仍有局部豪雨或大豪雨，這波雨勢仍可能持續到下週8月5日。

台中市凌晨下大豪雨，雨彈狂炸，造成霧峰、大里、太平、清水、北屯大坑及豐原山區災情，道路積淹水、山區道路土石坍方、路基掏空，大坑民宅也被土石流掩埋、多處道路中斷，仍在搶修中。

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台中氣象站指出，這波大雷雨，霧峰雨量累積最多，過去24小時累積雨量已達452毫米，接近超大大豪雨（500毫米）程度，屯區雨勢大，也都超過400毫米，北區也有375毫米、北屯339.5毫米、南屯304.5毫米，東勢區也有244.5毫米、和平區163毫米。

不過，台中市午後雨勢稍歇，但仍會持續降雨，中央氣象署稍早仍對台中市發布大豪雨警報，包括台中市地區、南投縣地區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗、彰化至台南、台東地區及新北山區有局部大雨發生的機率，提醒注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

台中市全市都列入「大豪雨地區」。（擷取自中央氣象署網站）

台中豪大雨，土石流衝進大坑天星社區民宅。（翻攝自threads）

台中北屯大坑道路土石坍方，交通阻斷。（黃明華里長提供）

台中豪大雨，土石流衝進大坑民政里民宅。（黃明華里長提供）

台中大豪雨，十方啟能中心前道路土石崩落，交通中斷。（十方啟能中心提供）

台中北屯大坑道路土石坍方，交通阻斷。（董銘成里長提供）

豐原山區道路地基淘空，交通中斷。（翻攝自threads）

台中豪大雨，台中北屯大坑道路變河流。（董銘成里長提供）

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