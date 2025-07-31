北市「嗶」敬老卡領重陽禮金 可抽現金8888元、15大通路優惠

台北市長蔣萬安出席114年度重陽節系列活動記者會。（記者田裕華攝）

2025/07/31 16:41

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安今天宣布，今年度85歲至98歲（原住民75歲至88歲）重陽禮金提高到3000元，9月1日起發放，使用悠遊卡靠卡領取禮金另享加碼、抽獎活動。悠遊卡公司說，長者透過嗶卡方式完成領取重陽禮金，即可參加抽獎，頭獎獎金8888元，並與四大超商、家樂福等15個通路合作，購買指定商品有優惠或折扣。

重陽禮金領取管道多元，其中之一開放敬老卡及愛心卡（敬老註記）到台北捷運各車站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社靠（嗶）卡領取；今年新增「悠遊付」APP悠遊卡加值機選項。

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悠遊卡公司指出，敬老卡或愛心卡（敬老註記）嗶卡完成領取台北市重陽禮金，可以參加抽獎，頭獎8888元、二獎6666元、三獎500元、四獎300元，預計抽出200名，總獎金逾50萬元，中獎名單10月27日公告。

另外，到四大超商、家樂福、美廉社、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、環球購物中心及宜蘭傳藝園區等長者經常消費的店家，可享指定商品優惠或折扣。

悠遊卡公司提到，符合台北市敬老禮金領取資格者，9月1日到9月30日首次註冊成為悠遊付新會員，可獲「重陽大禮包」，內含四大超商、指定百貨與餐廳各式通路適用現金回饋券各100元，價值500元。

悠遊卡公司補充，考慮到長者在家也能輕鬆領取重陽禮金，持有敬老卡為2014年11月起領用，而且是黃色或藍色卡面（印有「台北卡」字樣），只需開啟手機上的悠遊付APP-悠遊卡加值機-敬老卡緊貼手機背後NFC感應區-點選領回饋金，即可領取重陽禮金。

悠遊卡公司說，「嗶」敬老卡領重陽禮金，加碼抽現金8888元，再享15個通路專屬優惠。（悠遊卡公司提供）

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