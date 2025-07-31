8/1原住民族正名紀念日 太魯閣族青年返鄉以街舞傳承文化

一群熱愛街舞的太魯閣族青年返鄉成立「帆家班」團隊，曾參與花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會表演。（教育部提供）

2025/07/31 16:41

〔記者林曉雲／台北報導〕明天8月1日為原住民族正名紀念日，教育部推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵18至35歲青年深入家鄉，以實際行動參與地方公共事務，並促進青年對土地、語言與文化的關懷與實踐，其中，原住民族青年在部落中展現對文化傳承的熱忱，透過創新形式活絡傳統技藝與藝術表現，體現青年世代的文化責任與創新精神，例如太魯閣族青年返鄉，在花蓮水源部落成立「帆家班REACTION CREW」，以熱愛的街舞傳承也創新不同的原民文化。

教育部青年發展署科長黃雅玉說明，「Changemaker計畫」在協助青年投入地方公共參與的能力，搭起青年與地方溝通的橋梁，今（2025）年共核定50組行動團隊，涵蓋全國各地多元議題與族群文化，透過持續推動在地實作，期待更多青年回應地方需求，展現世代對文化傳承與社會創新的承擔。

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花蓮水源部落的「帆家班REACTION CREW」，由熱愛街舞的太魯閣族青年組成，團隊邀離鄉青年返鄉，以街舞融合原住民文化與劇場表演形式，共同創作具有部落語彙的舞台展演，透過舞蹈傳遞對家鄉的情感與文化認同，也為地方文化注入創意與活力，讓社區看見青年創造力與原民文化的多元風貌。

此外，來自台東利嘉部落的「部落抓地力」團隊，由卑南族青年組成，團隊從學習傳統刀具技藝出發，透過訪談部落耆老與長者，深入理解不同年齡階層，在部落生活中的角色分工與刀具使用脈絡，更進一步設計角色卡與解說圖，透過跨世代工作坊，推動族人共同參與，強化內部組織合作，亦讓返鄉青年與旅外族人重新建立與部落的連結，不僅傳承文化知識，更提升部落公共事務的參與度與認同感。

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