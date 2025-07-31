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    中南部雨勢晚間趨緩 明晨再增強轟炸到下週一

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/07/31 16:32

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受到西南風影響，中南部連日下大雨。中央氣象署預報，今（7月31日）中南部雨勢會稍微減少，但明天（8月1日）週五雨勢又開始增強，週六（8月2日）起，西南風再一波增強，中南部要持續防範大雨至下週一（8月4日）。

    氣象署預報員趙竑表示，今天下午中南部降雨顯著，特別是山區；大台北地區、各地山區、東北部平地則是午後雷陣雨。今晚中南部水氣減少，雨勢稍有空檔，但明天開始降雨會再增強。

    未來一週天氣，趙竑說明，明天西南風稍微減弱，但天氣仍然不穩定，不宜掉以輕心，中南部留意豪大雨，大台北地區及其他山區午後有大雨，其中大台北地區雨勢可能較為明顯。

    趙竑指出，8月2日週六，隨著日本外海的科羅莎颱風往北移動，台灣附近西南風增強，中南部容易下雨，尤其是苗栗以南地區，南部近山區則要留意豪雨。8月3日、4日，水氣增加導致西半部明顯降雨，並以中南部地區為主。8月5日太平洋高壓增強，各地雨勢趨緩，但仍要留意局部短暫陣雨或雷雨。

    趙竑提醒，連日降雨可能導致土石鬆軟坍方，請民眾避免前往山區及溪河一帶，沿海風浪大並有長浪，海邊活動務必多加注意；中南部正值颱風災後復原階段，又遇上一週兩波強降雨，請多留意天氣資訊。

    氣象署統計，今天中南部、花東為主要降雨區域，其中台中、南投降雨範圍較廣，中南部則集中在山區，屏東雨區則擴及平地；大台北東側也有降雨，不過降雨原因是午後熱對流。

    今天截至下午兩點的累積降雨量，台中新社336、高雄桃源316.5、南投國姓315.5毫米；三小時降雨量，嘉義阿里山202、南投鹿谷199.5毫米，幾乎是短延時大豪雨等級；時雨量，南投草屯89.5、高雄那瑪夏85毫米。

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署說明未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署說明7月31日降雨情況。（中央氣象署提供）

    中央氣象署說明7月31日降雨情況。（中央氣象署提供）

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