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    第2波終身學習券今抽出 17605人幸運中獎

    教育部今日公布第2波「終身學習券」中獎領券名單，共送出17605張、1000元折價券。（取自官網）

    教育部今日公布第2波「終身學習券」中獎領券名單，共送出17605張、1000元折價券。（取自官網）

    2025/07/31 16:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（31）日公布第2波「終身學習券」中獎領券名單，以電子票券方式提供民眾依自身學習需求，前往社區大學或樂齡大學報名課程學習，以及於限定期間免費參觀部屬5間社教館所常設展，共送出17605張，提醒抽中民眾注意使用期限。

    教育部終身教育司科長吳佳芬說明，高達77萬人登記抽取，6月19日抽出第1波2.2萬張終身學習券及3300張5館通行票領券名單；其中，提供抽中終身學習券的民眾自今（2025）年7月1日起至7月30日止，前往鄰近社區大學或樂齡大學報名學習課程，可抵減課程學分費或學費1000元。

    教育部推出終身學習票券試辦計畫，今日在律師見證下，透過終身學習票券系統採亂數方式抽出第2波領券名單，共計17605張。吳佳芬表示，教育部會以簡訊或e-mail的方式通知領券者使用，票券系統也會自動將抵用的QR CODE發送至系統首頁「我的票券」，抽中民眾可上票券系統查看（票券系統網址：https://www.lifelong-learning-voucher.com）。

    吳佳芬表示，第2波終身學習券QR CODE使用期間自8月3日起至9月12日止，領券者逾使用期間，則視同放棄票券使用權益，不得延長使用，提醒抽中終身學習券的民眾，把握最後使用期間於9月12日前，至鄰近社區大學或樂齡大學報名課程，體驗優質學習。

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