雨彈狂轟 3地區明日仍達停班停課標準

嘉義縣、高雄市和屏東縣的山區明天（8/1）仍達停班停課標準。（圖翻攝自中央氣象署官網）

2025/07/31 16:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，南台灣局部地區持續有豪雨等級以上降雨，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第4天。今天下午氣象署發布最新雨量預測，其中嘉義縣、高雄市和屏東縣的山區明天（8/1）仍達停班停課標準。

根據氣象署今天下午4點整發布的24小時雨量預測，顯示今晚8點至明晚8點，嘉義縣山區預估雨量達150至250毫米，高雄市山區達200至400毫米，屏東縣山區達200至400毫米，皆達到停班停課標準。

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依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達平地350毫米或山區200毫米（部分縣市不分平地、山區皆需達到350毫米），且已致災或有致災之餘，可視狀況宣布放假。

而今天嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山等6鄉；高雄市那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區；屏東霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8鄉都停止上班上課，明日是否也繼續放假，尚待當地政府晚間公布。

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