為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨彈狂轟 3地區明日仍達停班停課標準

    嘉義縣、高雄市和屏東縣的山區明天（8/1）仍達停班停課標準。（圖翻攝自中央氣象署官網）

    嘉義縣、高雄市和屏東縣的山區明天（8/1）仍達停班停課標準。（圖翻攝自中央氣象署官網）

    2025/07/31 16:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流影響，南台灣局部地區持續有豪雨等級以上降雨，中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」進入第4天。今天下午氣象署發布最新雨量預測，其中嘉義縣、高雄市和屏東縣的山區明天（8/1）仍達停班停課標準。

    根據氣象署今天下午4點整發布的24小時雨量預測，顯示今晚8點至明晚8點，嘉義縣山區預估雨量達150至250毫米，高雄市山區達200至400毫米，屏東縣山區達200至400毫米，皆達到停班停課標準。

    依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達平地350毫米或山區200毫米（部分縣市不分平地、山區皆需達到350毫米），且已致災或有致災之餘，可視狀況宣布放假。

    而今天嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山等6鄉；高雄市那瑪夏區、甲仙區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區；屏東霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8鄉都停止上班上課，明日是否也繼續放假，尚待當地政府晚間公布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播