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    睡不好別怪床！臥室擺錯位置恐招煞 6大風水地雷別踩

    臥室中床位是氣場核心，擺放方式將影響整體能量流動。示意圖。（資料照）

    臥室中床位是氣場核心，擺放方式將影響整體能量流動。示意圖。（資料照）

    2025/07/31 16:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代人飽受失眠困擾，美國設計網站《House Beautiful》整理出6項床位風水禁忌，指出即使添購高級寢具、調整燈光音效，如果忽略床的擺放位置，依然難以擁有安穩好眠。

    根據《House Beautiful》指出，床位不僅影響睡眠品質，更與整體居家氣場、情緒安定密切相關。透過調整臥室布局與床的位置，能有效改善能量流動，提升身心狀態。以下是6大關鍵禁忌，教你打造更寧靜、舒適的臥室空間。

    床不能正對房門
    雖然床應該能看見房門，但絕不可正對門口，因為在風水中，這被稱為「送終位」，象徵喪葬、不祥之意。建議將床斜對門或側向擺放，同時確保床頭靠實牆，增加安全感與掌控感。

    床頭不靠廁所牆
    若床頭背後是馬桶所在牆面，風水上被視為「污穢干擾」，容易引發睡眠品質下降、情緒不穩，實際上也可能因水聲打擾睡眠，建議遠離衛浴空間設置床位。

    床不能壓橫樑或斜頂
    若床位下方有橫樑、屋頂斜面或天花板壓迫感過重，容易讓人感到焦慮壓抑，進而影響呼吸與休息。建議將床置於天花板平整處，或以遮板、裝潢緩解視覺壓力。

    床位忌緊貼牆角
    床的三面應保持開放，讓氣流流通與行走便利。將床卡在牆角或狹小空間，易導致壓迫與困頓感，長期可能影響心情與運勢。

    忌床頭靠窗
    床頭若靠窗，象徵無依無靠、不穩定。窗戶透光、易受溫度與外界聲音干擾，也增加安全疑慮。建議床頭穩固靠牆，象徵靠山穩定、睡得踏實。

    忌對應浴室門
    床若正對浴室門或設於浴室旁，亦屬不吉方位。除了氣場混亂外，濕氣與異味也易影響健康。風水上強調安眠之地應避開濁氣與潮氣，建議將床移位或安裝門簾阻隔。

    ☆本篇內容為民俗說法，僅供參考☆

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