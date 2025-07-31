烏日九德區段徵收啟動 環中路六段分3階段封閉進行拓寬工程

台中市環中路六段三階段封閉拓寬作業交維封閉及改道示意圖（第一階段）。（市府提供）

2025/07/31 16:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日九德地區區段徵收工程進入全面施工階段，為辦理環中路六段拓寬工程，將分三階段封閉環中路六段慢車道（復興北路-建國路）及周邊道路。

地政局指出，第一階段為封閉環中路六段往西向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路，及封閉橋下道路停車場，封閉期間預計1年，封閉日期2025年8月1日至2026年7月31日。

請繼續往下閱讀...

第二階段為封閉環中路六段往東向慢車道、橋下道路、烏日九德停車場周邊道路，及封閉橋下道路停車場，封閉期間預計6個月，封閉日期2026年8月1日至2027年1月31日。

第三階段為封閉烏日九德停車場及周邊道路，封閉期間預計約5個月，封閉日期2027年2月1日至2027年6月29日，封閉期間請用路人使用替代道路或提早規劃改道路線。

地政局表示，為配合環中路六段拓寬工程施工，原行經環中路六段側車道及烏日九德停車場，請改由環中路六段往南、中山路往西、中華路往北及九德街往東北接回環中路六段橋下。

地政局說明，未來台中市烏日九德地區區段徵收工程完成後，將整合區內土地資源、建構完善道路系統、完整地區排水，並提升道路服務品質及提供舒適的行人通行空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法