核三重啟公投5場辯論會 反方辦事處推派甘崇緯、吳亞昕、莊瑞雄3代表

台灣綠黨共同召集人甘崇緯將以反方代表身分，出席核三重啟公投案電視發表會或辯論會。（台灣綠黨提供）

2025/07/31 16:16

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三重啟公投案預定於8/23投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會；為此，反方辦事處將推派3位代表，包括：台灣綠黨共同召集人甘崇緯、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕及屏東出生的立委莊瑞雄，表達反對核三重啟的立場。

全國廢核行動平台與台灣綠黨收集反方意見連署書，在民間團體與小黨共同努力下，募集2000份連署書，並於7/14上午送交中選會審查通過。公投反方辦事處代表人李春祥表示，核三重啟公投案未經公民連署，主文含有假設性的前提，邏輯錯亂。短短10天就取得超過門檻2倍的公民連署，因而成立反方辦事處，讓大家聽到民間反核的聲音。

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李春祥指出，核能發電雖然較少空污，但歷史證明，核能災變意外無法完全排除，一旦發生事故，對國土、人民都是巨大的衝擊，更何況科學驗證核三廠的廠址地震風險明顯存在，核三廠好不容易安全下莊，豈能繼續拿屏東人的安全幸福做賭注。

公投反方辦事處於7/16提交反方代表人選，推出民間3位代表。首先，甘崇緯認為，在能源議題上，考量到核分裂發電所伴隨的核災風險、核廢料處置問題，核電並不適合地狹人稠、地震頻繁的台灣。尤其現今再生能源技術持續進步、儲能技術日益提升，應選擇更低風險、更低碳的再生能源，而不是重啟已運轉逾40年的核三廠。

吳亞昕表示，自己從小學開始接觸環境與能源的議題，對核電最深刻的印象，便是福島核災帶來的毀滅性影響，以及處理高階核廢料長時間、高風險成本，沒想到十幾年過去，台灣社會對於核電討論，仍舊憑著過去核電廠安檢預算、發電成本紀錄，直接套用現今甚至未來，便向大眾保證核電的價格低廉，十分不負責任。

莊瑞雄指出，屏東、台東已為核電與核廢料承受數十年的風險與代價，如今還以重啟核電為名要求地方再度承擔，這不僅是對地方的不尊重，更是對居民安全與尊嚴的嚴重漠視。他強調，在核廢料問題尚無解方前，強行討論重啟核電，不僅是推卸責任，更是極度不負責任的作法，因此決定參與本次辯論，為地方與居民發聲。

中選會將舉辦5場電視發表會或辯論會，以上民間3位代表將與行政院2位代表台灣電力公司董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫出席擔任反方代表；面對正方代表，民眾黨提出的黃國昌、童子賢，以及國民黨提出的葉宗洸、翁曉玲、黃士修。

廢核平台說，未來即便公投過關，也還要經過主管機關的安全審查，不是說重啟就可以隨便重啟；公投無法決定安全與風險，政治也不能凌駕專業，安全第一才應該是最優先的考量，為守護台灣永續與安全，民間選擇站出來表達反對的聲音。

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