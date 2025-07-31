嘉義縣國中小校長佈達 縣長期勉任重道遠

嘉義縣新任國中小校長宣誓就職。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/31 16:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣今天舉行國中小校長佈達交接典禮，今年全縣共有18位校長異動，另有7位候用校長派任，連任及新任校長都自8月1日起履新上任。縣長翁章梁主持監交後表示，校長是校園的最高領導者，不僅肩負學校發展的方向，也承載著師生的期望與家長的信任，可說是任重道遠。

退休的6位校長分別為嘉新國中張家碩、民和國中官志隆、竹園國小鄭鴻鵬、六美國小翁浩育、福樂國小蔡鎮名，以及內甕國小曾月照。翁章梁感謝並肯定他們多年來對嘉義縣教育的奉獻與付出，強調每位校長在任內都為學校注入深遠影響，留下珍貴的教育資產。

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國中校長異動部分，豐山實驗教育學校梁俊彥遴選至阿里山國中小、新港國中林婉鈴遴選至中埔國中、義竹國中蔣佳樺遴選至新港國中、中埔國中鄭志成遴選至豐山實驗教育學校、阿里山國中小邱獻萱遴選至民和國中。水上國中候用校長薛汝芳遴選至義竹國中、太保國中候用校長陳彥榕遴選至嘉新國中。

國小異動新派任校長有圓崇謝世達、南靖蔡素美、松梅吳貞宜、竹村黃志強、福樂曾俊銘、社口林進富、菁埔楊素花、好美賀惠芳、來吉陳玥臻、大南賴忠和、和順蔡瑞芳、竹園陳信峯、六美李奕龍。候用初任為香林陳思璇、桃源林志偉、光華陳彥輔、達邦陳黎娟，另內甕國小由基金會遴聘陳弘輝擔任校長。

嘉義縣長翁章梁感謝退休校長的付出。（記者蔡宗勳攝）

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