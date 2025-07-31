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    首頁　>　生活

    走到哪都被注視著！外國人曝台人使他受不了：讓人疲憊不堪

    有外國網友表示，在台灣生活時，不論去哪裡或是做什麼事都總是被注視著，讓他感到相當疲憊。（資料照）

    有外國網友表示，在台灣生活時，不論去哪裡或是做什麼事都總是被注視著，讓他感到相當疲憊。（資料照）

    2025/07/31 22:48

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅遊資源豐富，不少外國人都會選擇到台灣旅遊，甚至是留在台灣生活。不過，有外國網友表示，他在亞洲生活了十多年，不過在台灣生活時，不論去哪裡或是做什麼事都總是被注視著，讓他感到疲憊不堪。

    外國網友日前在國外論壇「Reddit」分享，他在東亞和東南亞生活了十多年，也很清楚亞洲文化天生就比較好奇，但他注意到與西方文化相比，西方更注重私人空間，但在亞洲時，他發現人們往往更注重觀察他人，而不是欣賞周圍的環境，而在台灣，這種傾向更加明顯，讓他抱怨，「感覺無論去哪裡、做什麼，都會被注視，身為遊客，這種關注或許會讓人感到榮幸或新奇，但長期居住在這裡，會讓人感到疲憊不堪」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「在亞洲生活了十多年，仍然無法忽視那些目光和困擾，天哪」、「你是個外國人，情況就是這樣，保持輕鬆幽默的態度，人們好奇又陌生，這不能怪他們」、「任何地方出現陌生人，都會引起關注的，這是人之常情」、「身為生活在這裡的女性，我感受到了無與倫比的安全感、保障和機會。人們竭盡全力地遷就我，並儘可能地提供幫助，讓我感到非常安心」、「我也覺得台灣人在這件事可以做得更好，我不明白為什麼很多台灣人在看到外國人後，總是會感到驚訝」。

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