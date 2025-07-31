治水打水漂？南市府秀圖表：網友攻擊不公平

南市水利局長邱忠川（右）召開記者會，強調治水經費投入一定有效，從台南淹水面積大幅減少，可看出治水成效。（記者蔡文居攝）

2025/07/31 16:05

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風及728西南氣流豪雨，造成台南沿海及後壁等地淹水，網友也在社群媒體嘲諷及攻擊台南治水打水漂、未發揮功效。南市水利局今天下午召開記者會澄清，強調在雨量相當下，台南淹水面積已從2009年莫拉克颱風的5萬5000公頃至去年凱米颱風的335公頃，大幅減少。

另外，南市水利局製作一張圖表，比較台北和台南的治水經費，在兩者面積差不多的情況下，大台北地區於1982年起就投入了1800億元、且是200年防洪頻率；而台南自2006年迄今投入415億元，尚短缺385億，而治水防洪頻率為10年。

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南市府發言人田玲瑚表示，從治水經費的投入，顯示政府治水資源南北差異之大，台南僅約大台北經費的4分之1，如果加計通膨，經費差異更大，網友以此攻擊台南，非常不公平。

南市水利局長邱忠川說，這次白河、後壁1天雨量約425毫米，等於台南一整年1/4雨量，而且後壁的菁寮排水整治尚未完成，日前市長已向行政院長卓榮泰爭取3.5億短期治水經費，希望明年汛期前完工，而中長期還需14億元，需時3年才能完成。

邱忠川指出， 大台北過去汐止、蘆洲等地也會淹水，但政府投入1800億治水，現在已不淹水。治水經費投入一定有效，台南是以有限的資源治水，達到最大效果，像「崑山水上樂園」等過去的明星淹水區均已除名，而從淹水面積大幅減少，也顯示治水的成效。

南市水利局的圖表，比較台北和台南治水經費差異之大。（記者蔡文居攝）

圖表顯示台南淹水面積已從莫拉克颱風的5萬5000公頃，減少至去年凱米颱風的335公頃。（記者蔡文居攝）

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