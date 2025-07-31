中市有「機場快捷公車」了 從捷運文華高中站到機場僅30分鐘

機場快捷路線「台中國際機場－捷運文華高中站－台中國際機場」即日起試營運。（市府提供）

2025/07/31 15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際機場航線與旅客人數持續成長，為滿足民眾到機場需求，中市交通局今（31）日特開闢「機場快捷公車」，555路線「台中國際機場－捷運文華高中站－台中國際機場」，目前全線僅5站，最快只要30分鐘，車內更裝設大型行李置物架，讓旅客快速、便利往返機場至市區。

新通車的機場快捷線試營運期間目前全線僅規劃5站，從文華高中捷運站到機場，只停市政府，新光遠百站，黎明路中科路口（國際會展中心前），從機場返回文華高中則直達，但9月開始，返程增停綠美圖，去程則沒有，明年往返則都有停水湳轉運中心。

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交通局長葉昭甫表示，目前機場接駁捷運的公車，已有156、302、500等3條路線可串聯捷運站，提供機場、捷運轉乘服務，但皆是市區公車，今日起再加入「台中國際機場－捷運文華高中站－台中國際機場」機場快捷路線後，串聯機場與捷運的路線將達4條。

此一快捷公車發車班次規劃也配合台中國際機場航班特性，在下午時段加密班次，並分二階段服務，第一階段為7月31日至8月3日，提供每日10車次服務，8月4日起進一步倍增至20車次，試營運期間蒐集乘客等各方回饋與實測運行狀況，納入正式營運規劃參考。

這是台中市第一條機場快捷公車搭配捷運綠線，讓台中國際機場聯外路線達到20條，發車近500個班次。

第一條「機場快捷公車」搭配捷運綠線即日試營運，未來會再增加綠美圖及水湳轉運中心（市府提供）

中市新增機場往返台中捷運快捷路線，目前全線僅5站，民眾往返更便利。（市府提供）

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