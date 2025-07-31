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    溫網室修繕 農糧署擬最高補助1/3

    丹娜絲颱風造成南市許多農產業溫網室設施損壞，除了設施重建補助80%，農糧署最近將公告溫網室修繕補助標準。（記者劉婉君攝）

    丹娜絲颱風造成南市許多農產業溫網室設施損壞，除了設施重建補助80%，農糧署最近將公告溫網室修繕補助標準。（記者劉婉君攝）

    2025/07/31 16:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風造成許多農產業溫網室設施損壞，農糧署長姚士源今（31）日在與農漁民座談時表示，對於受害面積較小，不需拆除僅需修繕的溫網室，研擬對修繕最高補助總造價的1/3，相關補助方案預計很快就會公告。

    農業部政務次長胡忠一今（31日）率農糧署等相關農政單位，應立法院經濟委員會、立委陳亭妃之邀，在走馬瀨農場與農漁民座談。有青農表示，目前政府對溫網室設施重建補助80%，達到該標準的設施必須拆除，但還有許多溫網室只要修繕即可繼續使用，希望政府協助災後復原；水稻育苗場業者盼政府協助回收或統一處理損壞的育苗盤，及請農田水利署讓水路暢通，讓耕耘機有水可以作業。

    姚士源表示，農糧署目前對溫網室修繕有設定一個補助金額，除了損壞嚴重者，經專家認定建議要全部拆掉重建者，補助80%，依不同材質有不同補助上限之外，受害面積比較小，如次要的結構壞掉、歪掉等，最近就會公告修繕補助標準。

    另外，麻豆文旦因丹娜絲颱風落果逾8成，麻豆區農會總幹事孫慈敏說，損失8成和損失2成絕對不同，希望農糧署藉由此次風災，針對現行的文旦天然災害現金救助每分地8000元，重新進行通盤考量，調高救助金額，同時也可以增加有機質肥料的補助，減輕農民災損的負擔。

    對此，姚士源說，年底將會滾動式討論文旦的天然災害現金救助標準，但今年風災並不適用；至於有機質肥料補助則已增加數量。

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