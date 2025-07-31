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    石棉瓦屋藏危機 雲林攜手公益團體啟動屋頂重建計畫

    針對縣內石棉瓦屋頂的房舍，雲林縣府攜手公益團體啟動屋頂重建計畫。（圖由雲林縣府提供）

    針對縣內石棉瓦屋頂的房舍，雲林縣府攜手公益團體啟動屋頂重建計畫。（圖由雲林縣府提供）

    2025/07/31 16:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風侵襲後，台南、嘉義有大量老舊石棉瓦遭掀落，破損的石棉纖維吸入後恐致癌，引起各界關切。雲林縣長張麗善表示，雲林縣內也有不少石棉瓦屋頂的老屋，縣府將啟動石棉瓦屋頂重建計畫，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清獲悉願意支持，今（31）日派員與社會處人員實地會勘，針對獨居、低收入戶共5戶優先處理。

    石棉瓦的石棉已被國際癌症研究中心認定為致癌物，其纖維很細小吸入體內會附著並沉積在肺部，造成肺部疾病，嚴重引起肺癌，丹娜絲颱風從嘉義縣登陸，挾帶的強陣風將雲嘉南縣市許多老舊石棉瓦吹落或損壞，引起健康疑慮。

    張麗善指出，丹娜絲颱風在北港、水林有傳零星幾件屋頂被掀落災情，但令人擔憂是雲林境內還是有很多老房屋頂是石棉瓦，雖中央及縣府有補助清運、處理，但經費有限，有鑑多數石棉瓦都已老舊、破損，加上極端氣候短時強降雨、強陣風發生頻率高，有錢就要快點更換。

    張麗善表示，縣府針對獨居、低收及中低收、經濟困難家庭啟動雙B計畫，盤點房屋要修繕有199戶，在希望義工團等公益團隊協助下，現只剩30多戶待修，丹娜絲及幾波豪大雨後有17戶屋頂脆弱，莊雅清29日到縣府捐贈855萬元助學金，會後詢問縣府還需要什麼協助，聽到縣府要啟動雙B計畫升級版「石棉瓦屋頂重建」即表達願意支持協助。

    張麗善說，莊董事長29日下午回到台北就打電話詢問計畫內容，要縣府提供個案，今天就派人南下會同縣府社會處前往現勘，目前以水林、口湖、林內3鄉共5戶優先辦理。

    媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清（右二）日前捐贈855萬助學金資助27名貧困學生就讀高中職3年的生活費。（記者黃淑莉攝）

    媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清（右二）日前捐贈855萬助學金資助27名貧困學生就讀高中職3年的生活費。（記者黃淑莉攝）

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