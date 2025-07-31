嘉義山區累積雨量破800毫米 多處道路仍中斷

阿里山公路59公里處今天上午因邊坡落石，交通中斷。（竹崎警分局提供）

2025/07/31 15:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕西南氣流發威，雨彈狂炸嘉義縣山區，這波降雨已有阿里山鄉茶山、新美與梅山鄉太和及竹崎鄉奮起湖累積雨量逾800毫米。強降雨致落石坍方嚴重，省道台3與台18線阿里山公路都曾交通中斷；縣、鄉道交通阻絕更有22處，經積極搶修，仍有6處管制通行。

由於大雨持續下，台18線阿里山公路將分兩階段實施預警性封閉，68.5-88公里（福山到阿里山遊樂區）路段將於今晚6點封閉，34-68.5公里（觸口至福山）則於今晚8點封閉，明天早上8點再視天候狀況決定開放通行。台3線295K~336K嘉義縣沄水到大埔也預定今晚6點起實施預警性封閉。

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阿里山公路59公里處今天上午7點30分因邊坡落石，交通中斷，竹崎警分局樂野中和聯合所派遣警力到場設置交通錐管制，並通報阿里山工務段廠商清除落石，於8點35分清除完畢，恢復雙向通行。

目前縣、鄉道交通中斷的有嘉124線約3K+500處路面坍陷，2.8K~4K封閉；169線2.4K崩塌覆蓋整個路面；162甲27.5K 土石崩塌；159甲線41k土石崩塌；縣道169線27K+500至33K處封閉禁止通行，改由替代道路進出；嘉129線18K處土石坍方無法通行。

阿里山公路59公里處發生邊坡落石致交通中斷事件。（竹崎警分局提供）

嘉159甲縣道上的落石。（民眾提供）

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