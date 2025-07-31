為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義山區累積雨量破800毫米 多處道路仍中斷

    阿里山公路59公里處今天上午因邊坡落石，交通中斷。（竹崎警分局提供）

    阿里山公路59公里處今天上午因邊坡落石，交通中斷。（竹崎警分局提供）

    2025/07/31 15:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕西南氣流發威，雨彈狂炸嘉義縣山區，這波降雨已有阿里山鄉茶山、新美與梅山鄉太和及竹崎鄉奮起湖累積雨量逾800毫米。強降雨致落石坍方嚴重，省道台3與台18線阿里山公路都曾交通中斷；縣、鄉道交通阻絕更有22處，經積極搶修，仍有6處管制通行。

    由於大雨持續下，台18線阿里山公路將分兩階段實施預警性封閉，68.5-88公里（福山到阿里山遊樂區）路段將於今晚6點封閉，34-68.5公里（觸口至福山）則於今晚8點封閉，明天早上8點再視天候狀況決定開放通行。台3線295K~336K嘉義縣沄水到大埔也預定今晚6點起實施預警性封閉。

    阿里山公路59公里處今天上午7點30分因邊坡落石，交通中斷，竹崎警分局樂野中和聯合所派遣警力到場設置交通錐管制，並通報阿里山工務段廠商清除落石，於8點35分清除完畢，恢復雙向通行。

    目前縣、鄉道交通中斷的有嘉124線約3K+500處路面坍陷，2.8K~4K封閉；169線2.4K崩塌覆蓋整個路面；162甲27.5K 土石崩塌；159甲線41k土石崩塌；縣道169線27K+500至33K處封閉禁止通行，改由替代道路進出；嘉129線18K處土石坍方無法通行。

    阿里山公路59公里處發生邊坡落石致交通中斷事件。（竹崎警分局提供）

    阿里山公路59公里處發生邊坡落石致交通中斷事件。（竹崎警分局提供）

    嘉159甲縣道上的落石。（民眾提供）

    嘉159甲縣道上的落石。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播