民團推每包菸調漲至400元！ AI曝驚人效益：癌症死亡可減1.5萬人

台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國家衛生研究院名譽研究員溫啟邦。（記者邱芷柔攝）

2025/07/31 15:06

〔記者邱芷柔／台北報導〕如果每包菸漲到400元，會發生什麼事？學者請AI模型來算一算，結果超驚人，台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國家衛生研究院名譽研究員溫啟邦今（31日）在「世界控菸大會焦點論壇」指出，根據AI模型預測，每包菸調漲至400元，不僅吸菸人口減少70萬人、10年內更可救回1.5萬條人命，政府還能年收1250億菸稅，「補台電都綽綽有餘！」

溫啟邦提到，台灣吸菸文化已大幅改善，現在幾乎看不到室內抽菸情形，吸菸有害健康也成全民共識，連戒菸門診都變成常規服務，吸菸率從2000年的47%掉到2020年的24%，值得注意的是，台灣仍有230萬吸菸人口，其中男性就占了200萬人，每年死於菸害的國人，估算超過2.7萬人，相當於每20分鐘就有一人因為吸菸喪命。

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溫啟邦指出，可怕的是，吸菸的傷害有「延遲效果」，往往要10到30年才爆發，就像美國，雖然吸菸率明顯下降，但菸害死亡人數卻還在上升，年年奪走約48萬條人命。

「拉高菸價是最有效的策略！」溫啟邦說，紐西蘭、澳洲的人均GDP（國內生產毛額）雖然只比台灣多五成到一倍，但他們的菸價卻是台灣的8倍！再看法國，10年間菸價翻了3倍，結果吸菸率跟肺癌死亡率都砍半。台灣若也把每包菸漲到400元，不只吸菸人口和用量都會掉1/3，政府每年還能多收1250億元，拿來補國營事業虧損都綽綽有餘。

溫啟邦直言，這樣的成效，正是總統賴清德喊出「健康台灣、減少癌症死亡1/3」目標的關鍵助攻，調漲菸價不是為了懲罰吸菸者，而是用經濟手段幫助大家遠離菸害，尤其是預防青少年踏進吸菸的第一步，AI數據已擺在眼前，現在就差政府跨出這一步。

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國家衛生研究院名譽研究員温啟邦指出，根據AI模型預測，每包菸條漲至400元，不僅吸菸人口減少70萬人、10年內更可救回1.5萬條人命，政府還能年收1250億菸稅。（記者邱芷柔攝）

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