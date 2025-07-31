大雨成災！台中潭子區潭興路、龍興巷土石崩落 交通中斷

潭子區新田里豪雨成災，立委楊瓊瓔前往會勘，並協調相關單位救災，希望趕在天黑前搶通道路。（記者歐素美攝）

2025/07/31 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕受連日豪雨影響，台中市潭子區新田里多處發生土石崩落，不僅阻斷居民返家的要道，電桿因土石崩落而斷裂，更造成局部地區斷電、斷訊。立委楊瓊瓔接獲通報，立即與潭子區長劉汶軒、新田里長吳政潭、聚興里長黃沛綺聯繫，親自協調相關單位投入搶修，希望趕在天黑之前，為受困居民打通回家的路。

潭子區新田里龍興巷37號通往37-3號唯一的聯外道路，因土石大量崩落，交通完全中斷，導致住戶進退兩難；潭興路一段17巷通往嶺秀山莊的路段，也遭樹木及落石阻斷，加上部分電桿被崩落的土石撞斷，致部分居民停電斷訊。

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楊瓊瓔獲知，第一時間即聯繫台電、中華電信、建設局與消防單位，要求全面投入搶修作業；潭子區長劉汶軒也迅速趕赴現場坐鎮指揮，新田里長吳政潭與聚興里長黃沛綺則持續在現場協助調度與關懷住戶，積極支援搶修行動。

楊瓊瓔表示，已動員重型機具並配合人工切割，希望在最短時間內搶通道路；並到場向鄉親保證，一定會全力以赴，在天黑之前，打通這條回家的路，讓大家都能平安返家！

目前，相關單位正持續增派人力與機具，加快搶修受損路段，同時密切監控土石狀況，以確保作業人員與民眾安全；楊瓊瓔也呼籲居民切勿靠近危險地段，務必注意自身安全，並隨時關注官方發布的最新搶修與交通資訊。

潭子區潭興路等交通中斷， 廠商出動機具積極搶修，以儘快通車。（記者歐素美攝）

潭子區新田里巨大落石落在路面上，幸未傷及人車。（記者歐素美攝）

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