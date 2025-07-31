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    南投雨災！草屯淹水超商「撈到魚」 國姓道路現湧泉

    南投暴雨成災，前往國姓的道路可見多處積水，甚至邊坡雨水宣洩不及，還變成湧泉噴濺至道路。（圖由民眾呂秋明提供）

    南投暴雨成災，前往國姓的道路可見多處積水，甚至邊坡雨水宣洩不及，還變成湧泉噴濺至道路。（圖由民眾呂秋明提供）

    2025/07/31 14:58

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣從昨（30日）起受暴雨襲擊，今各地出現淹水災情，其中草屯台14線往國姓路段，出現大淹水一度阻擋通行，當地超商內還有人「撈到魚」，另在國姓台14線也有多個路段淹水，路面滿是泥濘，甚至邊坡雨水宣洩不及出現「湧泉」，公路單位緊急清除土石搶修，避免道路中斷。

    草屯民眾表示，當地從昨就一直下大雨，到了深夜積水愈來愈高，今早在台14線往國姓路段，雙向交通就因淹水一度中斷，另在鎮上超商內，竟出現有魚在游，甚至多到可撈到籃子裡，淹水災情可見一斑。

    另有前往國姓的民眾說，今在台14線國姓路段，沿途就有多處淹水，位在柑仔林隧道口因邊坡泥水漫過道路，以致路面泥濘難以通行，再往鄉內行駛，更可見邊坡雨水匯集形成湧泉噴濺路面，所幸積水深度車輛尚可通行，並未造成阻斷。

    公路局南投工務段表示，由於轄區道路雨勢太大，導致多處路段都有積水、土石泥流災情，不過在台14線草屯往國姓路段，早上已派出機具沿路挺進搶修，陸續將路面、邊溝土石疏通後，已逐漸恢復通行，未有道路中斷，後續也會派駐人員機具待命，以便立即搶修，防止道路中斷。

    南投暴雨成災，台14線國姓柑仔林隧道口出現落石泥沙影響通行。（圖由民眾呂秋明提供）

    南投暴雨成災，台14線國姓柑仔林隧道口出現落石泥沙影響通行。（圖由民眾呂秋明提供）

    南投暴雨成災，草屯往國姓路段大淹水，道路一度中斷。（圖由民眾提供）

    南投暴雨成災，草屯往國姓路段大淹水，道路一度中斷。（圖由民眾提供）

    南投暴雨成災，草屯鎮大淹水，有超商內竟有魚在游，甚至多到可撈進籃子裡。（圖由民眾提供）

    南投暴雨成災，草屯鎮大淹水，有超商內竟有魚在游，甚至多到可撈進籃子裡。（圖由民眾提供）

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