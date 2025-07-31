創世屏東院面臨經費危機 善心捐款助更新設備

營養師輕食創辦人江欣樺、美林達建設公司董事長王吉明，捐贈購買「自動翻身床」、「等離子消毒殺菌機」、「減壓脂肪墊」等設備。（記者葉永騫攝）

2025/07/31 15:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕創世屏東院服務地方超過19年，今年因捐款減少出現危機，安養院內許多設備需更新汰換，確保植物人得到妥善的照顧，今天（31日）營養師輕食創辦人江欣樺、美林達建設公司董事長王吉明，分別捐贈41萬5仟元及17萬5仟元，合計59萬元，購買「自動翻身床」、「等離子消毒殺菌機」、「減壓脂肪墊」等設備，提升安養院照護效能與院民生活品質。

江欣樺營養師表示，透過設備協助植物人翻身，除能更有效預防臥床壓傷，保護植物人安全，也能減少護理人員工作傷害，第4年擔任創世屏東院「尋找守護天使」計畫愛心大使，有義務協助安養院設備更新，也呼籲各界發揮影響力，加入定期捐款行列，讓植物人照護資源穩定不中斷，成為他們生命的守護者。

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屏東院長林湘華指出，每位植物人每月平均花費5至7萬元，創世屏東院目前安養53位植物人，到宅服務70個植物人及重度臥床老人，所需經費龐大，屏東院今年上半年已負債300多萬元，但植物人照護無法中斷，期盼各界善心人士看見偏鄉植物人的需求，支持「尋找守護天使」活動，捐款12000元成為守護天使，或每月定期定額300元，認助尿布經費，成為植物人服務的穩定力量。愛心專線:（08）721-0038守護天使小組。

「等離子消毒殺菌機」等設備讓植物人獲得更好的照護環境。（記者葉永騫攝）

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