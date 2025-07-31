北市環局臨時工受傷負擔重 企業伸援加碼捐保險金

裕隆集團捐贈保險及防護裝備儀式，臨時工代表黃細莉（左二）、環保局副局長盧世昌（右四）、裕隆汽車協理卓哲宇（右三）、裕隆日產公關主任洪啟仁（左四）、新安東京海上營業發展群轄區副總經理林傳峯（右二）等人合影。（記者董冠怡攝）

2025/07/31 15:39

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府環境保護局女性臨時工黃細莉，之前執行路面清潔作業後，返途摔倒腿部骨折，醫生建議休息3個月，但無法工作對她的生活造成打擊，所幸獲得裕隆集團及時伸援2萬4000元，渡過難關；今（31）日她代表臨時工出席裕隆集團捐贈保險及防護裝備儀式致謝，集團也再捐出100萬元保險金、1000雙反光袖套給清潔隊臨時工。

黃細莉說，當初從醫生口中得知須休養3個月，除了影響生活、工作之外，也為接下來的醫療開銷焦慮不安；企業捐贈的保險金如及時雨，減輕部分負擔，未來日子會更加努力回饋社會，並代表致贈資源回收隊製作的木雕紀念品。

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環保局副局長盧世昌指出，裕隆集團從1998年起響應公益活動，捐贈雇主補償契約責任保險費用，今年邁入第28年，裕隆汽車和裕隆日產捐贈保險金，提供1454名清潔隊臨時工保障，保額100萬元；新安東京海上也捐贈1000雙反光袖套，提升夜間、雨天工作安全防護。

理賠內容為即日起至明年7月31日止，市民工（以工代賑臨時工）因執行職務死亡，理賠100萬元；受傷住院每日理賠1000元；非執行職務意外死亡理賠40萬元。

與會的裕隆汽車協理卓哲宇、裕隆日產公關主任洪啟仁、新安東京海上營業發展群轄區副總經理林傳峯提到，初衷始於已故前執行長嚴凱泰感謝、敬佩環保相關從業人員，每天一大早不辭辛勞、不畏風雨維護市容，希望透過實際行動貢獻一份力量，讓善的循環可以持續下去。

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