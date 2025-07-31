台中行人、兒童死傷太誇張 審計部批交通部「給錢卻沒改善」

審計部最新決算報告指出，交通部推出4年4百億元要改善行人安全，但去年改善情況不佳，尤其台中市在每十萬人傷亡數、兒童死傷人數雙雙佔各縣市最多，審計部要求交通部和地方政府偕同改善。示意圖。（資料照）

2025/07/31 14:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕台中市因行人被車輛撞死、撞傷的人數歷年居冠，是台灣的「行人地獄」之都。審計部最新決算報告指出，交通部推出4年4百億元要改善行人安全，但去年改善情況不佳，尤其台中市在每十萬人傷亡數、兒童死傷人數雙雙佔各縣市最多，審計部要求交通部和地方政府偕同改善。

許多縣市政府對交通安全不在乎，外國媒體批評台灣是「行人地獄」，其中以台中市的交通狀況最糟糕。行政院在2023年8月通過「行人交通安全政策綱領」，規劃2024到2027年度投入400億元推動「永續提升人行安全計畫」，其中去年的目標為「整體死亡人數下降5％」、「行人死亡人數下降7％」，但沒有達標。

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審計部的度決算審核結果指出，以各市縣每10萬人傷亡數統計，台中市、台南市、屏東縣、新竹市及花蓮縣等最高，分別為3288人、3206人、2863人、2628人及2588人；若以30日死亡人數統計，以高雄市、台中市、桃園市、台南市及新北市等最高，分別為311人、288人、287人、277人及269人。

另外，若以兒童（0-12歲）的交通死傷人數統計，以台中市的1939人最多。六都統計依序是台中1939人、桃園1352人、新北1323人、台南1288人、高雄1190人，台北455人。

審計部指出，這顯示部分市縣交通事故造成民眾傷亡情形仍為嚴峻，且兒童道路交通事故死傷人數除2021年度（當年因武漢肺炎疫情三級警戒）下降外，多呈逐年上升趨勢，去年度已增至1萬2037人，「亟待交通部偕同地方政府持續滾動檢討相關交通安全政策」。

交通部說明，將持續協助成效落後市縣改善，透過跨部會及各市縣力量全力投入，以有效提升道安成效；另針對兒童交通問題，已研提相關法規與政策，並陸續完成各項行人交通安全設施。

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