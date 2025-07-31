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    芥菜種會啟動災後修繕計畫 台南至彰化預計修復10戶

    協助丹娜絲風災重建，基督教芥菜種會今在將軍區舉辦「災後修繕開工感恩禮拜」，重建行動正式啟動。（圖由芥菜種會提供）

    協助丹娜絲風災重建，基督教芥菜種會今在將軍區舉辦「災後修繕開工感恩禮拜」，重建行動正式啟動。（圖由芥菜種會提供）

    2025/07/31 15:01

    〔記者王涵平／台南報導〕協助丹娜絲風災重建，基督教芥菜種會今在將軍區舉辦「災後修繕開工感恩禮拜」，從認養童小雯家的破損老屋開始動工，象徵重建行動正式啟動，目前預計修復從台南至彰化共10戶。執行長李肇家表示，芥菜種會堅持「家的照顧與恢復」，透過三福助人網的助人理念，陪伴脆弱家庭重拾生活的安全與尊嚴。

    芥菜種會在災後第一時間即啟動中區、南區助人網中心及防救災團隊，發放急難救助金與生活物資。第二階段則針對居住空間嚴重受損、環境惡劣，或無法符合政府補助標準的家庭，進行修繕評估及預備。3天內奔走台南、嘉義、雲林和彰化共4縣市，訪查11個受創嚴重的行政區，深入訪查獨居長者、身心障礙家庭與單親照顧戶，歷經連日來的豪大雨，處境更加脆弱。

    李肇家指出，不能再等了，這不僅是工程啟動，更是一場讓家重新安穩復原行動的開端，從年初地震到丹娜絲風災，芥菜種會陪伴在地需要，也感謝合作教會信福先鋒教會開拓的布袋美福堂等在地夥伴，提供修繕團隊住宿場域，成為重建行動的堅強後盾。

    小雯的家在風災當晚住家的屋頂被掀開，與父親相擁蜷縮在屋內一角躲避風雨，全家失去棲身之所，只能暫住親戚家，好不容易找到租屋處，芥菜種會也提供短期租金補助。將軍區另2戶同樣亟需援助，1戶是隔代教養家庭，由阿嬤獨力靠傳統加工維生；另1戶則是單親媽媽照顧2名孩子，同住還有孩子的阿姨是身障者。

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