鼓勵引客至南部及離島 觀光署修訂境外包機來台獎助要點

交通部觀光署修正「境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養為定期航班，帶動南部及離島旅遊。圖為台南機場。（資料照）

2025/07/31 14:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署修正「境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者於尚未有國際定期航班機場開拓航線，例如嘉義、台南機場，載客50人以上即可獲得台幣12萬5000元至17萬5000萬元不等的獎助，超過50人每位旅客另增額獎助600元。修正前即採相同補助門檻的機場，還有恆春及離島機場。

觀光署表示，這次修訂包機獎助要點，是為了在衡平原則下，兼顧各機場開拓國際航點的機會；同時也鼓勵業者，先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養國際包機航班轉為定期航班，帶動南部及離島旅遊。

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這次修訂主要變更獎助對象分類。原本「抵離恆春及離島機場」的包機，以載客50人為獎助門檻；修訂後改為「無國際定期航班抵離機場」的包機，即適用該獎助門檻，也就是說，嘉義、台南、恆春及離島機場都含括在內，花蓮、台東機場則另適用「花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」。

「無國際定期航班抵離機場」的包機，若達載客50人獎助門檻，可依市場領取獎助；旅客高於50人，每位可另增額獎助600元。日本地區獎助17萬5000元，韓國、東南亞（除菲律賓外）及俄羅斯遠東地區獎助15萬元，中國、香港、澳門、菲律賓及其他客源國獎助12萬5000元。

其他機場獎助標準未大幅更動。「抵離桃園及台北松山以外機場」包機，實際搭載數達5成以上依旅客數比例核給，達7成以上依市場獎助核給。日本地區日幣165萬元，韓國地區韓圜1045萬元，東南亞（除菲律賓）及俄羅斯遠東地區美金8800元，港澳及其他地區（不含中國地區）美金5500元。

另還有「抵離桃園機場」、「客源市場為中國地區包機，抵離桃園及松山以外機場」包機、「長程包機單程飛行時數（依據班表起飛及降落時點計算）達6小時以上」包機等獎助。

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