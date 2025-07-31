為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵引客至南部及離島 觀光署修訂境外包機來台獎助要點

    交通部觀光署修正「境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養為定期航班，帶動南部及離島旅遊。圖為台南機場。（資料照）

    交通部觀光署修正「境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養為定期航班，帶動南部及離島旅遊。圖為台南機場。（資料照）

    2025/07/31 14:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署修正「境外包機旅客來台獎助要點」，鼓勵業者於尚未有國際定期航班機場開拓航線，例如嘉義、台南機場，載客50人以上即可獲得台幣12萬5000元至17萬5000萬元不等的獎助，超過50人每位旅客另增額獎助600元。修正前即採相同補助門檻的機場，還有恆春及離島機場。

    觀光署表示，這次修訂包機獎助要點，是為了在衡平原則下，兼顧各機場開拓國際航點的機會；同時也鼓勵業者，先以包機方式將國際旅客引流至南部及離島地區，並循序培養國際包機航班轉為定期航班，帶動南部及離島旅遊。

    這次修訂主要變更獎助對象分類。原本「抵離恆春及離島機場」的包機，以載客50人為獎助門檻；修訂後改為「無國際定期航班抵離機場」的包機，即適用該獎助門檻，也就是說，嘉義、台南、恆春及離島機場都含括在內，花蓮、台東機場則另適用「花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」。

    「無國際定期航班抵離機場」的包機，若達載客50人獎助門檻，可依市場領取獎助；旅客高於50人，每位可另增額獎助600元。日本地區獎助17萬5000元，韓國、東南亞（除菲律賓外）及俄羅斯遠東地區獎助15萬元，中國、香港、澳門、菲律賓及其他客源國獎助12萬5000元。

    其他機場獎助標準未大幅更動。「抵離桃園及台北松山以外機場」包機，實際搭載數達5成以上依旅客數比例核給，達7成以上依市場獎助核給。日本地區日幣165萬元，韓國地區韓圜1045萬元，東南亞（除菲律賓）及俄羅斯遠東地區美金8800元，港澳及其他地區（不含中國地區）美金5500元。

    另還有「抵離桃園機場」、「客源市場為中國地區包機，抵離桃園及松山以外機場」包機、「長程包機單程飛行時數（依據班表起飛及降落時點計算）達6小時以上」包機等獎助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播