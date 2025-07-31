豪雨灌爆中南部！累積雨量圖曝光 網驚：第一次看到這種顏色

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今日在臉書發文，附上1張圖表，顯示自30日0時到今（31）日下午1時30分的全台累積雨量。（圖擷取自粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2025/07/31 14:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南氣流影響，大雨灌爆中南部，氣象署今日對多地發出降雨警訊。有氣象粉專將近2日累積雨量做成圖表，可見中南部有山區累積雨量破1000毫米，在圖上呈現「灰色」，也讓網友驚呼：「第一次看到灰色的顏色。」

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今日在臉書發文，附上1張圖表，顯示自30日0時到今（31）日下午1時30分的全台累積雨量，可見前10名都在高雄，而有4個觀測站都累積超過1000毫米以上雨量。

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從粉專附上的圖可見，中南部山區呈現一片紫白色，其中最嚴重的區域更是出現了灰色。粉專也驚呼：「南部山區，1天半灌了1200毫米，雨勢持續中！」

對此，有網友留言表示：「看了這麼久的雨量圖，第一次看到灰色的顏色，太驚人了」、「颱風來也不一定會出現灰色的，可怕」、「竟然有黑灰色的色塊 超扯超扯」、「第一次看到黑色和灰色的雨量示意圖」、「紫到黑青了」。

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