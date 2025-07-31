修緣小勇士跨海澎湖單車圓夢 行前港式餐飲款待

修緣育幼院小勇士今年將進行第4年單車環島，前往澎湖圓夢。（擷取自修緣育幼院臉書）

2025/07/31 14:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市私立修緣育幼院連續第4年單車環島，「圓夢計畫：修緣的澎湖灣」今天下午啟程，16位修緣小勇士展開8天7夜跨海挑戰之旅；行前，樂億皇家渡假酒店中午免費款待小勇士享用新開幕茶餐廳豐盛港式餐飲，為小勇士加油打氣。

樂億皇家新開幕茶餐廳由新任廚藝總監張勤賢與主廚蔡皓宇領軍，來自六星級台北東方文華酒店的經歷，結合嘉義在地特色開發創意粵菜，推出松露雞肉飯、泰式蝦餅、苦茶油珍菌雞湯等多道餐點，今天中午迎來首批「貴客」，用美味餐點餵飽即將展開圓夢之旅的修緣小勇士。

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修緣育幼院院長李宗益說，「圓夢計畫」自2022年起步，修緣小勇士從彰化的200公里挑戰逐步擴展，前年完成全台980公里的驚險旅程；去年挑戰自行車穿越南投的高山峻嶺，今年展開8天7夜澎湖之旅，一起累積屬於團隊的合作精神及冒險回憶。

修緣的澎湖灣挑戰之旅，將從今天下午展開，16位小勇士將騎單車從嘉義出發，前往台南，再到高雄港搭乘澎湖輪前往澎湖，展開為期8天7夜的圓夢旅程。

樂億皇家副總經理曾錦堂說，飯店向來積極投入社會公益不遺餘力，丹娜絲颱風風災期間，推出台電搶修人員及受災戶優惠住宿；此次修緣小勇士單車環島行前，免費款待用餐，為他們加油與打氣。

樂億皇家渡假酒店今天中午免費款待修緣小勇士享用豐盛港式餐飲。（記者丁偉杰攝）

樂億皇家茶餐廳由新任廚藝總監張勤賢（左二）與主廚蔡皓宇領軍（右二）。（記者丁偉杰攝）

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