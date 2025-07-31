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    竹市汞稻收割剷除進焚化爐銷毀 市府：追查污染源

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染源。（記者洪美秀攝）

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染源。（記者洪美秀攝）

    2025/07/31 14:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市驚爆汞稻作污染事件經本報揭發後，環保局人員今天一早也派員到有汞污染的稻田割稻穗，持續追查污染源，並將有汞污染的稻田剷除後全部進焚化爐銷毀，並無流入市面疑慮。

    環保局指出，在執行年度水圳底泥監測時，發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準，即進行引管該支線農地掌握，經查有3筆地號有種植稻作，除即刻進行該筆地號農地土壤採樣，也通知農政單位進行稻作檢測事宜。

    經農地土壤檢測結果，確認汞測值超過土壤管制標準，已在今天會同農政單位進行稻作剷除銷毀作業，並將剷除的稻米及稻梗送竹市焚化爐銷毀，未流入供應鏈。

    環保局表示，汞污染非自然成因，來源可能為周邊及其上游受污染排水經灌溉渠道流經所致，目前經檢測灌溉水質均符合標準，但底泥汞超過土壤管制標準，且侷限在九甲埔幹線10支線，將對3筆地號後續進行公告列管並強制停止耕種，後續也會進行污染整治作業，並追蹤釐清可能污染行為人、污染責任人或污染土地關係人。

    產發處表示，該農地檢測依農作物重金屬等污染監測管制作業程序辦理，因水稻經採樣轉送農業部農藥試驗所檢驗重金屬含量，經農糧署通知，水稻汞污染超標，已聯繫代耕業者、地主、機具廠商進行剷除事宜，在剷除銷毀前會請農民不得收割並不得外流，另針對受污染銷毀的農作物，會依規補償農民，保障農民權益。

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染源。（記者洪美秀攝）

    新竹市驚爆汞稻穀污染，環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀，並續追查污染源。（記者洪美秀攝）

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