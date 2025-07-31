三貂嶺車站百年無路 新北、台鐵合建聯外便橋8月將完工

市府與台鐵推動「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，在既有鐵道一側加設臨時便橋，將於8月中旬前完工。（新北市交通局提供）

2025/07/31 14:20

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市瑞芳區的三貂嶺車站開通百年，但沒有道路直抵，長年以來只能利用鐵路橋的維修便道違規通行，新北市副市長陳純敬指出，經市府與台鐵多次協商後，推動「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，在既有鐵道一側加設臨時便橋，將於8月中旬前完工，提供乘客一條更安全的通道。

陳純敬表示，市府與台鐵合作興建工程，在台鐵平溪線三爪子橋段、橫跨基隆河下游側，設置長60公尺的臨時便橋，外側加設120公分通行道給行人和機車通行，約1千萬元工程經費由中央、地方各分擔一半，預計在8月中旬前完工啟用。

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陳純敬說，便橋完工後，將可解決碩仁里居民百年來出入不便的問題，也是遊客通往三貂嶺瀑布群、三貂嶺友善生態隧道、幼坑瀑布等觀光景點的綠色通道。

交通局補充，市府推動綠色運輸，以三貂嶺為區域低碳旅遊示範區，遊客搭乘台鐵平溪線至三貂嶺車站，即可透過新建人行便橋步行或到碩仁里金字橋租借YouBike，進一步探索瑞芳九份、猴硐、牡丹及貢寮等周邊景點，體驗山城、鐵道文化。

市府與台鐵推動「瑞芳區碩仁里聯外道路臨時便橋附掛平溪線三爪子橋工程」，在既有鐵道一側加設臨時便橋，將於8月中旬前完工。（新北市交通局提供）

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