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    新鮮人難融入職場 勞動部計畫助發揮行銷長才

    勞動部就服人員透過一對一職涯諮詢、職能評估，協助社會女新鮮人阿辰（右）盤點自身特質與能力。（記者王俊忠攝）

    勞動部就服人員透過一對一職涯諮詢、職能評估，協助社會女新鮮人阿辰（右）盤點自身特質與能力。（記者王俊忠攝）

    2025/07/31 14:06

    〔記者王俊忠／台南報導〕社會女新鮮人阿辰（化名）畢業後，選擇挑戰自我、獨自到美國餐飲店打工，回國後工作卻面臨性格與職場文化不適的挑戰而離職。在勞動部台南就業中心協助下參與「青年職得好評計畫」，透過媒合進入知名線上平台企業擔任業務代表，負責拓展商家、推廣服務，展現長才也堅定其職涯方向。

    20多歲的阿辰在美國知名遊樂園連鎖餐廳做3個月外場服務人員打工，每天笑嘻嘻為顧客點餐，體驗到跨文化溝通與高強度服務的節奏，每天累到腳軟，但很珍惜寶貴經歷與回憶。

    返台後她進入餐飲業從事外場服務，餐飲現場講求效率及緊湊流程，當阿辰遇到緊張或嚴肅場合時，總會下意識地以「微笑化解」，反被主管嚴厲訓斥：「不要用笑容化解場面，有時反而被誤解為不尊重、不認真」。那段經歷讓她感到挫折與迷惘，也逐漸發現職場氛圍與自己開朗個性不太契合而離職。

    之後試圖找適合的正職工作，但一直未有所獲，直到台南就業中心協助並參與勞動部「青年職得好評計畫」，透過一對一職涯諮詢、職能評估，就服員協助阿辰深入盤點自身特質與能力，順利找到線上平台業務代表工作。

    勞動部台南就業中心協助社會女新鮮人阿辰（左一）參與「青年職得好評計畫」及瞭解更多青年就業方案。（記者王俊忠攝）

    勞動部台南就業中心協助社會女新鮮人阿辰（左一）參與「青年職得好評計畫」及瞭解更多青年就業方案。（記者王俊忠攝）

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