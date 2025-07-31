數十年不遠遊顧百歲失智老母 宜蘭俞明正獲全國孝行獎肯定

宜蘭市俞明正（左5）數十年不遠遊，顧百歲失智老母，獲縣及全國孝行獎肯定。（記者王峻祺攝）

2025/07/31 14:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕78歲宜蘭市民俞明正年幼失怙，由母親一手拉拔長大，為報答恩情，在母親年邁後，數十年不曾遠遊，和妻子細心照料，今年已高齡103歲的母親，雖輕微失智，但身體硬朗，無微不至的照顧，讓他獲得宜蘭縣及全國孝行獎肯定。

俞明正曾是媒體工作者，後來籌設嬰兒用品店委由母親經營，並協槓在鋼鐵公司上班，身為獨子的他，在襁褓時父親因病過世，當年才25歲的母親，擔任幼教及裁縫老師，為養活他還孟母三遷，從宜蘭員山一路搬到宜蘭市區，栽培考上現為世新大學前身的世新三專編採科。

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「您養我長大，我陪您到老！」俞明正說，能夠陪伴母親是上天給子女回報父母的機會，感謝母親安康健在，在他和妻子照料下，依舊耳聰目明、神采奕奕，兒孫也相當孝順，實在備感欣慰；去年母親腸道沾黏開刀，手術後恢復得宜，自己也趁著空檔投入公共事務、回饋社會，感謝獲得孝行獎肯定，期望透過分享傳揚孝道。

宜蘭縣今天舉辦孝行楷模表揚，包括俞明正在內共有5人獲獎，游囿仁、林淑滿、洪靜瑜、鄭翠玄等人也獲肯定，由代理縣長林茂盛頒獎，並和到場祝賀親友合影，其中俞明正的孝行事蹟，更獲得全國孝行獎殊榮。

林茂盛說，對獲獎者的孝行事蹟表達由衷敬意，他們用實際行動展現對長輩無私的愛與關懷，不僅是家庭典範，更是社會正能量的傳遞者，孝順不僅是物質上的奉養，更重要的是心意的陪伴與尊重，期盼這些孝行故事能激勵更多人，傳承孝道精神，讓社會更加溫暖和諧。

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