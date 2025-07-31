新學年明開始 台南74位連、新、調任校園長今交接

台南市114學年度各級學校校長及幼兒園長布達交接。（記者劉婉君攝）

2025/07/31 14:00

〔記者劉婉君／台南報導〕各級學校及幼兒園新學年度將於明天（8月1日）開始，台南市共有74位連任、新任、調任校園長，今天舉行布達及交接典禮。此外有13位校長及2位園長退休。

布達及交接典禮在永仁高中舉行，台南市長黃偉哲頒發聘書給校長及園長，勉勵各校長為莘莘學子打造良好教育環境，也致贈紀念品給退休的校長及園長，感謝他們長期奉獻於台南教育。

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新任沙崙高中校長黃詞凰、連任的土城高中校長陳仲卿及調任後甲國中的校長蔡佳宏，3人代表進行就任宣誓，並由財政稅務局長李建賢及主計處長李錫東監交，完成印信交接。東區勝利國小校長葉和源及三慈國小校長郭詔維則分別代表退休與新任校長致詞。

黃偉哲期勉每位教育工作者能堅守崗位，讓每位學生都能獲得最好的照顧與成長，承諾市府將會繼續做學校最堅強的後盾，共同打造優質的校園環境。

南市教育局長鄭新輝表示，此次連任的有34人、調任31人、新任9人，新任校園長皆於教學現場服務17年以上，連任與調任校長則平均服務超過30年。

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