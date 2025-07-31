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    高雄山區雨量直逼莫拉克颱風 陳其邁：搜救一家5口設前進指揮所

    高雄山區雨勢不斷，陳其邁（左二）31日前往視察。（市府提供）

    高雄山區雨勢不斷，陳其邁（左二）31日前往視察。（市府提供）

    2025/07/31 13:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕西南氣流連日猛灌豪雨，統計至今天（31日）清晨5點，高雄桃源區24小時雨量最高達到1037毫米，已接近2009年8月莫拉克颱風單日在桃源降下1301毫米雨量；市長陳其邁今天中午再度疾呼，山區災情嚴峻，民眾請勿進入。

    針對昨晚六龜寶來發生一家5口駕車墜谷意外，陳其邁強調，消防局第一時間已派出搜救人力，並出動無人機全力搜尋，今晨他也趕往六龜寶來，成立前進指揮所全力搜救，遺憾的是稍早已尋獲2位罹難者，目前救援行動持續進行。

    針對西南氣流連日猛灌豪雨，桃源區24小時雨量最高達到1037毫米，陳其邁提醒這樣驚人的降雨量，會使土壤含水量達到飽和，隨時可能發生危險，為確保民眾生命安全，截至昨晚，包含土石流警戒保全戶及非保全戶一共撤離2729人，目前安置人員都在避難所內安全無虞。

    市府統計，經過昨天一夜，桃源、六龜地區災情慘重，連日降雨導致山區已有多條聯外道路如台20、台27、台29及高130線，因路基受損或預警封閉，交通中斷情形嚴峻，目前公路總局與市府團隊正全力搶通、並擴大管制範圍。

    陳其邁指出，道路中斷也導致桃源區幾個部落形成孤島，他稍早已請區長杜司偉聯繫各個部落負責人，掌握情況，並開始發放物資。一早他也指派副市長林欽榮前往那瑪夏，關心道路封閉情形，並請秘書長郭添貴到茂林區，慰問撤離民眾的安置情形。

    立委許智傑今天則媒合民間企業，共同募集泡麵50箱、水70箱，及八寶粥等罐頭1600多份等生活所需物資，送往山區協助民生資源補給。

    寶來2號橋附近路基掏空。（原民會提供）

    寶來2號橋附近路基掏空。（原民會提供）

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