大坑筍+越光米 南市農業局端古早味鹹飯行銷地方特產

南市農業局攜手新化區農會舉辦米食料理推廣活動。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/31 13:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕推廣國產食材，南市農業局與新化區農會以知名的大坑麻竹筍，結合深受歡迎的台南16號越光米，端出配料豐盛的傳統鹹飯，品嘗地方特色，現場氣氛熱烈，美味行銷策略成功。

「心裡有光、日食三餐」推廣活動今在台南高爾夫球場舉行，新化區農會總幹事林侑融強調，丹娜絲颱風之後，當地麻竹筍災情慘烈，復建之路漫長，有的甚至須1年以上，令人不捨，艱困時期，現階段的推廣工作更加重要，希望各界持續支持，讓產業早日回到榮景。

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大坑休閒農場推出的料理，迴響熱烈，農業局長李芳林說，透過活動喚起民眾對米食文化的認同，並傳遞「回家吃飯、共享溫暖」的精神，連結家庭情感，也實踐從產地到餐桌的理念。

李芳林指出，新化大坑地形條件優越，適合麻竹筍種植，農民以覆土方式培育，並採自然落葉做為有機肥，加上山區露水灌溉，肉質鮮嫩、口感清甜如水梨，值得推薦。

大坑麻竹筍結合台南16號越光米的傳統鹹飯，美味行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

現場展示、品嚐的古早味鹹飯，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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